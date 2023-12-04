YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

Esas No : 2022/6663

Davacı Uyum Televizyon Reklam Yayıncılık A.Ş. Adına Denetim Kurulu Üyeleri Muharrem Gökhan-Murat Sarıtaş, temlik alan TMSF ile davalılar Vasıf Soner Çokbilgin, İbrahim Demirci ve bir kısım diğer davalılar tarafından Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesinde açılan Alacak davasının yapılan yargılaması sonunda verilen 2019/892 Esas, 2020/61 Karar sayılı hükme yönelik temyiz incelemesinin duruşmalı yapılması istenmiştir. Aşağıda adı ve soyadı yazılı olan davalı Mehmet Uzan'ın adresinin belirlenememesi nedeniyle tebligat yapılamadığı dosya içeriğinden anlaşılmakla, davetiye yerine geçmek üzere duruşmanın 06/02/2024 Salı günü saat: 10:00'da yapılacağı davalı Mehmet Uzan'a ilanen tebliğ olunur.DAVALI

Mehmet Uzan

Basın No: ILN01944258

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