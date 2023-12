2024 YILI KADIKÖY İLÇESİ YOL, KALDIRIM, YAĞMUR SUYU KANALI TAMİR BAKIM ONARIM VE YENİLEME İŞİ

A. Değerlendirme "Teklif Fiyatı" ile "Kalite ve Teknik Değer Nitelik" olmak üzere iki kısımda yapılacaktır. A.1. Teklif Fiyatı Puanlaması (TFP) Teklif fiyatı puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Sınır değerin üzerine kalan geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 50 puan alacak olup, geçerli teklife sahip diğer isteklilere ait teklif puanları; TFP = (TFmin x 50) / TF formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; TFP: Teklif puanı, TFmin: Sınır değerin üzerinde kalan geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı, TF: İsteklinin teklif fiyatı, ifade eder. A.2. Kalite ve Teknik Değer Nitelik Puanlaması (KTP) Puanlama sistemi imalat kalemi bazında yapılacak hesaplara dayalı olup, her isteklinin her imalat kaleminden aldığı puanlar toplanarak isteklinin toplam puanı elde edilecektir. İstekli tarafından teklif edilen birim fiyat ile miktarın çarpımından elde edilen iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı ile yüklenicinin her bir iş kalemi için "Yüklenici Pursantaj Oranı" bulunur. Yaklaşık maliyetteki birim fiyat ile miktarın çarpımından elde edilen iş kalemi tutarının, toplam yaklaşık maliyete oranına bölünerek yaklaşık maliyetin her bir iş kalemi için "Yaklaşık Maliyet Pursantaj Oranı" bulunur. "Yüklenici Pursantaj Oranı", "Yaklaşık Maliyet Pursantaj Oranı" nın %80 - %110 aralığında (%80 ve %110 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için bir (1) puan verilecek, pursantaj oranının %80 - %110 aralığı dışında kalması halinde o iş kalemi için sıfır (0) puan verilecektir. Bu hesaplar sonucunda, her bir iş kalemi için verilen puanlar toplanarak isteklinin toplam kalite puanı (KP) elde edilir. Kalite ve Teknik Değer Nitelik Puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilerin her bir imalat kaleminden topladığı puanların toplamları (KP) arasında kazanılan en yüksek puan (KPmaks) sahibi istekli 50 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; KTP = (KP x 50) / KPmaks formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; KTP: Kalite ve Teknik Değer Puanı, KPmaks: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında kazanılan en yüksek toplam kalite puanı, KP: İsteklinin toplam kalite puanını, ifade eder. A.3 Toplam puan (TP) Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır. TP = TFP + KTP A.4 Matematiksel Düzenlemeler Puan ve matematiksel hesap niteliğindeki tüm değerler (TFP, KTP, KP, TP, vb.) hesaplandıktan sonra virgülden sonra altı basamak olacak şekilde yuvarlanacak ve sonraki hesaplara yuvarlanmış değerler ile gireceklerdir. Parasal değerler ile parasal değerlerden türetilen sınır değerler, hesaplandıktan sonra virgülden sonra iki basamak olacak şekilde yuvarlanacak ve sonraki hesaplara yuvarlanmış değerler ile gireceklerdir. B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı (TP) en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir. TP değeri en yüksek olan isteklilerin birden fazla olması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif fiyatı (TFmin) en düşük olan istekliye ait tekliftir.