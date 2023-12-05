ADIYAMAN 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/83 Esas

Davacı tarafından aleyhinize açılan Alacak (Kurum Zararı Nedeniyle) davasının yapılan yargılamasında;

Davalı Yunus TURHAN (T.C.17887227888) dava dilekçesinde ve araştırılan adreslerine davetiye çıkarılmış, tebligatın bila ikmal dönmesi üzerine yapılan adres araştırmalarında davalının adresi tespit edilemediğinden, dava dilekçesinin 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. Ve devamı maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

Tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde davaya cevap verebileceğiniz, aksi taktirde ileri sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız hususu Tebligat kanunun 31. Maddesi uyarınca ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra dilekçenin tebliğ edilmiş sayılacağı dava dilekçesi yerine geçerli olmak üzere İLANEN tebliğ olunur.

Basın No: ILN01944459

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