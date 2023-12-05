Giriş Tarihi: 06.12.2023 00:00
Güncelleme Tarihi: 06.12.2023 00:15
DAMACANA VE BARDAK SU
ESENYURT BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
|İKN
|:
|2023/1395374
|1-İdarenin
|a) Adı
|:
|ESENYURT BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
|b) Adresi
|:
|ZAFER MAHALLESİ NO:79 ESENYURT/İSTANBUL
|c) Telefon ve faks numarası
|:
|4440411 - 2126220399
|ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
|:
|https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
|a) Adı
|:
|Damacana ve Bardak Su
|b) Niteliği, türü ve miktarı
|:
|Damacana Su 40.000 Adet ve Bardak Su 30.000 Koli
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
|c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
|:
|Destek Hizmetleri Müdürlüğünün belirteceği adreslere teslim edilecektir.
|ç) Süresi/teslim tarihi
|:
|İş Yeri teslim tarihinden itibaren işin süresi 340 takvim günüdür.
|d) İşe başlama tarihi
|:
|sözleşme imzalandıktan sonra 5 (beş) takvim günü içerisinde başlanır.
|a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
|:
|28.12.2023 - 11:00
|b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
|:
|Zafer Mah. Doğan Araslı Cad. No:79 Kat: 5 Toplantı Salonu Esenyurt/İSTANBUL
|4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
|4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
|Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
|4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
|Birim fiyat teklif cetvelinde ki ürünlerin tamamı için Ekonomik açıdan en avantajlı 1. ve 2. teklif sahibi olması öngörülen firmalar birer numune sunacaktır. Teknik şartnamedeki kriterleri sağlamayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
|4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
|4.4.1.
Damacana ve Bardak Su temin işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
Basın No: ILN01944323
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