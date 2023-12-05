T.C. DENİZLİ 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/396-397-398-399-400-401-402-403 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü vekili tarafından mahkememizin;

1)2023/396 Esas sayılı dosyasından davalı PERİHAN ÖZCAN aleyhine Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Eldenizli mahallesi, 206 ada, 6 parselde 110,39 m2'lik kısmında mülkiyetinin,

2)2023/397 Esas sayılı dosyasından davalılar HALİME MIHÇI, İSMAİL MIHÇI, NECMİYE MIHÇ Ialeyhine Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Irlıganlı mahallesi, 367 ada, 1 parselde 414,85 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkının,

3)2023/398 Esas sayılı dosyasından davalı SELVAN DEMİRER aleyhine Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Irlıganlı mahallesi, 368 ada, 10 parselden ifrazen oluşan 368 ada, 13 parselin tamamının mülkiyetinin,368ada, 10 parselden ifrazen oluşan 368 ada, 12 parselin 479,71 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkının,

4)2023/399 Esas sayılı dosyasından davalı NURETTİN SERTOĞLU aleyhine Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Eldenizli mahallesi, 203 ada, 1 parselde 138,88 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkının,

5)2023/400 Esas sayılı dosyasından davalı EYUP YILMAZ aleyhine Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Eldenizli mahallesi, 206 ada, 27 parselde 603,50 m2'lik kısmında mülkiyetinin ve 206 ada, 28 parselde 324,52 m2'likkısmında mülkiyetinin,

6)2023/401 Esas sayılı dosyasından davalı AYNUR KARAAYVAZ aleyhine Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Irlıganlı mahallesi, 351 ada, 4 (ifrazen oluşan 351/15) parselin tamamında,

7)2023/402 Esas sayılı dosyasından davalı HALİL KARAMAN aleyhine Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Irlıganlı mahallesi, 352 ada, 32 parselde 626,65 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkının,

8)2023/403 Esas sayılı dosyasından davalı SULTAN DEMİRER aleyhine Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Irlıganlı mahallesi, 365 ada, 5 parselde 700,78 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkının,

Kamulaştırılmasına dair kamu yararı kararı verildiğinden Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi uyarınca Kamulaştırma bedelinin tespiti ile Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davası açılmış olup davaların ön inceleme aşamasında olduğu, tapu maliklerinin yukarıda ismi yazılı olan davalılar olduğu, Kamulaştırmayı yapan kurumun Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü olduğu, davalıların 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği, davalıların kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıdan iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmak istemesi halinde husumeti Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü yöneltmesi gerektiği, davalıların yukarıda da yazılı şekilde idari yargıda iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parselin kamulaştırmayı yapan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği,Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalılar adına açtırılacak T.C. Vakıflar Bankası Bereketli Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi ilan olunur. 21/11/2023

Basın No: ILN01944690

#ilan.gov.tr