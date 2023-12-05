T.C. İSTANBUL ANADOLU 49. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2022/502 Esas

KARAR NO : 2023/825

Vergi Usul Kanununa Muhalefet, Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 28/11/2023 tarihli ilamı ile 359/a-2, 359/b, 359/b maddesi gereğince 3 YIL 4 AY HAPİS, 15 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Tahsin ve Havva oğlu, 02/05/1988 doğumlu, Mersin, Mut, Karşıyaka mah/köy nüfusuna kayıtlı OSMAN ÇELİK tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetininGAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 30.11.2023

Basın No: ILN01944646

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