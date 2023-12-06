BİRECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

Giriş Tarihi: 07.12.2023 00:00
|SIRA
NO
|İLİ
|İLÇESİ
|MAH.
|ADA-
PARSEL
|BLOK
|BAĞ.BÖL
ADI
|VASFI
|BUL.
KAT
|BRÜT
ALAN
|NET
ALAN
|ARSA
PAYI
|HİSSE
PAYI
|TAHMİNİ (BEDEL)
|GEÇİCİ
TEMİNAT
|İHALE TARİHİ
|İHALE
SAATİ
|1
|Ş.URFA
|BİRECİK
|KURTULUŞ
|621-1
|A
|5
|MESKEN
|2
|137,3
|126,2
|1373/
173532
|TAM
|2,700,000
|81,000
|27.12.2023
|10.00
|2
|Ş.URFA
|BİRECİK
|KURTULUŞ
|621-1
|A
|6
|MESKEN
|2
|137,3
|126,2
|1373/
173532
|TAM
|2,610,000
|78,300
|27.12.2023
|10.05
|3
|Ş.URFA
|BİRECİK
|KURTULUŞ
|621-1
|A
|7
|MESKEN
|2
|137,3
|126,2
|1373/
173532
|TAM
|2,250,000
|67,500
|27.12.2023
|10.10
|4
|Ş.URFA
|BİRECİK
|KURTULUŞ
|621-1
|A
|8
|MESKEN
|2
|137,3
|126,2
|1373/
173532
|TAM
|2,520,000
|75,600
|27.12.2023
|10.15
|5
|Ş.URFA
|BİRECİK
|KURTULUŞ
|621-1
|A
|9
|MESKEN
|3
|137,3
|126,2
|1373/
173532
|TAM
|2,700,000
|81,000
|27.12.2023
|10.20
|6
|Ş.URFA
|BİRECİK
|KURTULUŞ
|621-1
|A
|10
|MESKEN
|3
|137,3
|126,2
|1373/
173532
|TAM
|2,610,000
|78,300
|27.12.2023
|10.25
|7
|Ş.URFA
|BİRECİK
|KURTULUŞ
|621-1
|A
|11
|MESKEN
|3
|137,3
|126,2
|1373/
173532
|TAM
|2,250,000
|67,500
|27.12.2023
|10.30
|8
|Ş.URFA
|BİRECİK
|KURTULUŞ
|621-1
|A
|12
|MESKEN
|3
|137,3
|126,2
|1373/
173532
|TAM
|2,520,000
|75,600
|27.12.2023
|10.35
|9
|Ş.URFA
|BİRECİK
|KURTULUŞ
|621-1
|A
|13
|MESKEN
|4
|137,3
|126,2
|1373/
173533
|TAM
|2,700,000
|81,000
|27.12.2023
|10.40
|10
|Ş.URFA
|BİRECİK
|KURTULUŞ
|621-1
|A
|14
|MESKEN
|4
|137,3
|126,2
|1373/
173534
|TAM
|2,610,000
|78,300
|27.12.2023
|10.45
|11
|Ş.URFA
|BİRECİK
|KURTULUŞ
|621-1
|A
|15
|MESKEN
|4
|137,3
|126,2
|1373/
173532
|TAM
|2,250,000
|67,500
|27.12.2023
|10.50
|12
|Ş.URFA
|BİRECİK
|KURTULUŞ
|621-1
|A
|16
|MESKEN
|4
|137,3
|126,2
|1373/
173532
|TAM
|2,520,000
|75,600
|27.12.2023
|10.55
|13
|Ş.URFA
|BİRECİK
|KURTULUŞ
|621-1
|A
|17
|MESKEN
|5
|137,3
|126,2
|1373/
173533
|TAM
|2,700,000
|81,000
|27.12.2023
|11.00
|14
|Ş.URFA
|BİRECİK
|KURTULUŞ
|621-1
|A
|18
|MESKEN
|5
|137,3
|126,2
|1373/
173534
|TAM
|2,610,000
|78,300
|27.12.2023
|11.05
|15
|Ş.URFA
|BİRECİK
|KURTULUŞ
|621-1
|A
|19
|MESKEN
|5
|137,3
|126,2
|1373/
173535
|TAM
|2,250,000
|67,500
|27.12.2023
|11.10
|16
|Ş.URFA
|BİRECİK
|KURTULUŞ
|621-1
|A
|20
|MESKEN
|5
|137,3
|126,2
|1373/
173536
|TAM
|2,520,000
|75,600
|27.12.2023
|11.15
|17
|Ş.URFA
|BİRECİK
|KURTULUŞ
|621-1
|A
|21
|MESKEN
|6
|137,3
|126,2
|1373/
173532
|TAM
|2,700,000
|81,000
|27.12.2023
|11.20
|18
|Ş.URFA
|BİRECİK
|KURTULUŞ
|621-1
|A
|22
|MESKEN
|6
|137,3
|126,2
|1373/
173532
|TAM
|2,610,000
|78,300
|27.12.2023
|11.25
|19
|Ş.URFA
|BİRECİK
|KURTULUŞ
|621-1
|A
|29
|DUBLEKS
DÜKKAN
|BODRUM
ZEMİN
|420,4
|405,37
|4204/
173532
|TAM
|15,000,000
|450,000
|27.12.2023
|11.30
|20
|Ş.URFA
|BİRECİK
|KURTULUŞ
|621-1
|B
|31
|DÜKKAN
|ZEMİN
|139,6
|135,16
|1396/
173532
|TAM
|4,800,000
|144,000
|27.12.2023
|11.35
|21
|Ş.URFA
|BİRECİK
|KURTULUŞ
|621-1
|C
|29
|DUBLEKS
DÜKKAN
|BODRUM
ZEMİN
|290,2
|273,47
|2902/
173532
|TAM
|6,700,000
|201,000
|27.12.2023
|11.40
|22
|Ş.URFA
|BİRECİK
|KURTULUŞ
|621-1
|C
|31
|DÜKKAN
|ZEMİN
|195,8
|188,89
|1958/
173532
|TAM
|6,100,000
|183,000
|27.12.2023
|11.45
|23
|Ş.URFA
|BİRECİK
|KURTULUŞ
|621-1
|D
|27
|DÜKKAN
|ZEMİN
|198,5
|190,07
|1985/
173532
|TAM
|6,400,000
|192,000
|27.12.2023
|11.50
|24
|Ş.URFA
|BİRECİK
|KURTULUŞ
|621-1
|D
|28
|DÜKKAN
|ZEMİN
|155,6
|148,27
|1556/
173532
|TAM
|5,200,000
|156,000
|27.12.2023
|11.55
|25
|Ş.URFA
|BİRECİK
|MEYDAN
|14-56
|12
|MESKEN
|2
|61,21
|56,04
|10/200
|TAM
|700,000
|21,000
|27.12.2023
|12.00
2- İhale 27/12/2023 Tarihinde Çarşamba günü madde 1'de belirtilen saatlerde Enver-Nebihe Karaata Kültür Merkezi Encümen Toplantı Salonunda Belediye Encümenince yapılacaktır.
3- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi Birecik Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğün 'de görülebilir ve 250 TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklifi olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhaleye katılacakların kapalı teklif için Teklif zarflarını, açık teklif için ise belgelerini 27/12/2023 tarihi en geç saat 09:00'a kadar Birecik Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır.
4- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI;
a) Yukarıda belirtilen geçici teminat bedeli ile kapalı teklifler için 2886 sayılı D.İ.K.'nun 37. Maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu (kapalı teklif usulü için)
b) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartnameyi,
c) T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdanı sureti (Gerçek Kişiler),
d)Noter tasdikli imza beyannamesi,
e) Türkiye'de tebligat için adres gösterilmesi (Adres beyanı)
f) Tüzel Kişi olması halinde; Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odası veya ilgili meslek odası kaydı (ihalenin yapılmış olduğu yıl alınmış belge)
g) Tüzel Kişi olması halinde; Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,
h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
ı) Birecik Belediyesine borcu olmadığına dair belge,
i) 2886 Sayılı D.İ.K.'nun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubunu, (Kapalı teklifler için)
5- İhalede her parsel için zaman aralığı 5'er dakika olup, uzaması halinde bir önceki ihale bitmeden diğerine geçilmeyecektir.
6- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37.maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.
7- Kapalı teklif usulü ile(35/a) A blok 29 ve C blok 29 bağımsız bölüm numaralı 2 dükkân; geri kalan dükkanlar ve meskenler açık teklif usulü (madde 45) ile satışı yapılacaktır.
8- Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, İdare ya da komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir.
9- İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.
10- Birecik Belediyesine ait Banka Hesap Bilgisi:
Banka Adı: HALKBANK
Vergi No: 1620051919
İban No: TR97 0001 2001 4750 0007 0000 04
İLAN OLUNUR.
Basın No: ILN01942415
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