T.C. İSTANBUL ANADOLU 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2020/1131 Esas

KARAR NO : 2021/834

5607 Sayılı Kanuna muhalefet etmek hakkında kovuşturma yapılan NIMO DAUD MAOW ( Daud ve Marıam kızı, 1984 SOMALİ doğumlu ) hakkındamahkememizin15/06/2021tarihli2020/1131 Esas2021/834 Kararı ile 4 ay 5 güntecillihapis cezası ve 820TL adli para cezası verilmiş ,sanık tüm aramalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli karar kendisine tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetininİLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmek üzere mahkememize verilecek dilekçe veya mahkememiz katibine yapılacak sözlü başvurunun tutanağa geçirilmesi suretiyle veya kendisine en yakın yer Asliye Ceza Mahkemesine aynı yöntem ile başvurmak suretiyle istinaf kanun yolu açık olmak üzere 15/06/2021 tarihinde karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.07/12/2023

Basın No: ILN01947124

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