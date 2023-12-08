T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2021/21 Esas

Mahkememizin 2021/21 Esas sayılı dava dosyasında davalılardan Nadır GÖKHAN'ın mirasçılarından HAKAN GÖKHAN ile HİLAL BOZTAŞ' a yargılamanın gelinen aşamasına kadar tebligat yapılamamış ve ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olduğundan;

Davacı Cesim Kaya tarafından davalıların murisi ORHAN ALTUNORAK adına kayıtlı bulunan dava konusu İstanbul ili, Avcılar ilçesi, Avcılar mahallesi, Cihangir mevkii, 30 pafta, 18385 parsel sayılı taşınmaz hissesini" Düzenleme Şeklinde Gayrimenkul Satış Vadi Sözleşmesi gereği " bedelini ödeyerek satın aldığı, tapuda tescil işlemleri gerçekleşmeden davalıların murisi Orhan Altunorak' ın vefaat etmesi nedeniyle adına tescilin yapılmadığını, taşınmazın intikal işlemlerinin yapılmasına rağmen mirasçı olan davalıların tapuda satış yapma işlemlerini kabul etmemesi nedeniyle davalılara murisleri Orhan Altunorak' dan intikal eden dava konusu İstanbul ili, Avcılar ilçesi, Avcılar mahallesi, Cihangir mevkii, 30 pafta, 18385 parsel sayılı taşınmaz hisselerinin davacı Cesim Kaya adına tesciline karar verilmesi talep edilmiştir.

Dava konusu taşınmazın tapu kaydı, davacı ile davalıların murisi Orhan Altunorak arasında düzenlenen " Düzenleme Şeklinde Gayrimenkul Satış Vadi Sözleşmesi", veraset ilamları dosyamız arasına celp edilmiştir.

Delillerin toplanmasından sonra dava konusu taşınmaz başında yapılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucunda bilirkişi heyetince düzenlenen raporlarda dava konusu taşınmazın değer tespitinin( kıymet takdiri), davalı mirasçılar payına düşen bedellerin belirlendiği, 18835 sayılı parselin toplam değeri 589 M2 x 2.000.00 TL/M2 =1.178.000.00 TL olduğu, Nadır Gökhan 7,99 m2 hissesi 15.980,00 TL olarak hesaplanmıştır.

Yargılama aşamasında davaya dahil edilen davalı Nadır Gökhan Mirasçılarından dahihi davalı HAKAN GÖKHAN ile HİLAL BOZTAŞ' a dava dilekçesi, dosyaya toplanan deliller, bilirkişi raporları iş bu ilan metninin ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılmasına," tebliğ tarihinden itibaren iki hafta kesin süre içerisinde dava dilekçesine, delillere, bilirkişi raporlarına karşı beyanda bulunmanız aksi takdirde HMK 128 maddesi uyarınca, süresi içinde cevap dilekçesi vermediğiniz, bilirkişi raporlarına ve delillere itiraz edilmediği takdirde, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız, 02/11/2023 tarihli duruşma tutanağında sözlü yargılamaya geçileceği, duruşmaları takip etmediğiniz veya kendinizi vekille temsil ettirmediğiniz takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı, duruşmasının 26/03/2024 günü ve saat 10:15'e bırakıldığı hususları ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01947378

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