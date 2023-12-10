T.C. GEBZE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2018/547 Esas

Mahkememizin 2018/547 Esas sayılı dosyasında davacı Osman Karaduman tarafından Fatma Ekşi ve diğer toplam 5 gerçek kişi aleyhine muris Nazire Karaman'a ilişkin Tatvan Sulh Hukuk Mahkemesinin 2013/139 Esas sayılı dosyası üzerinden verilen veraset ilamının hatalı olduğu ve davacının mirasçı olarak gözetilmediği ileri sürülerek söz konusu veraset belgesinin iptali ile yeniden mirasçılık belgesi düzenlenmesi davası nedeniyle; Davalı 290.....452 T.C. Kimlik numaralı Fatma Ekşi'nin Sarmaşık Sk. No:32, Doğanköy Girne adresine çıkartılan tebligatların iade edilmiş olduğu ve başka biradresinin tespit edilemediğinden;"Bu davetiye içinde dava dilekçesi ve ekleri ile tensip tutanağı, yenileme tensip tutanağı, yenileme dilekçesi olup, tebliğden itibaren 2 hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz, bu süre içinde cevap vermediğiniz takdirde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız hususu ihtar olunur."

Şeklinde ihtaratın yer aldığı davetiyeler gönderilmiş ise de; davetiyeler bila tebliğ iade edildiğinden ilanen tebligat yoluna gidilmesi gerekmiştir.

Yasa gereği yapılacak ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebligatın yapıldığı kabul edilecektir.

İçeriği yukarıda belirtilen ihtarat ve gereğinin sağlanabilmesi için ilan üzerine tebligata elverişli adresin bu dosyaya bildirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen söz konusu bildirim yukarıda belirtilen tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde yapıldığında yukarıdaki ihtarat ve gereğinin bildirilecek adrese göre yerine getirileceği, aksi halde davaya süresinde cevap verilmediği ve dilekçe teatisi aşamasının tamamlandığı kabul edilerek ön inceleme aşamasına geçileceği hususları dava dilekçesinin tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01947381

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