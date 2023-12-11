T.C. KIRŞEHİR SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/30

DAVALILAR : HAVA TOPÇU TC 21793794686

Davacı İbrahim Baldede tarafından davalılar Hava Topçu ve arkadaşları aleyhine açılan davacı ile davalıların Kırşehir İli, Merkez İlçesi Kayabaşı Mah. İncesu mevki 1449 ada 34 parsel sayılı taşınmazdaki ortaklığın satış yolu ile giderilmesi için dava açılmış olup, açılan davanın yapılan yargılamasında verilen ara kararı gereğince davalı 21793794686 TC nolu HAVA TOPÇU Davalıya yapılan araştırmalara rağmen bugüne kadar dava dilekçesi duruşma günü tebliğ edilememiş ve davalıya ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. Davalı TC 21793794686 TC nolu HAVA TOPÇU Dava dilekçesinde belirtilen hususlara karşı HMK 317/2 maddesi gereğince tebliğden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde cevap verebileceğiniz, delillerinizi ibraz edebileceğiniz varsa ilk itirazlarını bildirmeniz, cevap dilekçesi ibraz etmediğiniz taktirde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız ve Duruşma Günü olan 26/12/2023 günü saat: 09:40'da duruşma salonunda dışında hazır bulunmanız, geçerli bir mazeretiniz olmaksızın mahkemede hazır bulunmadığınız taktirde duruşmaya yokluğunuzda devam olunacağı ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ihtar olunur veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz aksi taktirde HUMK' un 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı ve sonuçlanacağı buna dair tebligatın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra dava dilekçesi, tensip zaptı, dahili dava dilekçesi, duruşma zaptı, duruşma gün ve saatini bildirir davetiyenin duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01948572

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