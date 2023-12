T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul Vakıflar I. Bölge Müdürlüğü

SIRA NO

İŞİN CİNSİ NEVİ SATILACAK MİKTAR ÖLÇÜ BİRİMİ BİRİM FİYAT (KDV HARİÇ) 1 Deri 16.000 Adet 15,00 TL 2 Bağırsak (İç Yağı Dahil) 16.000 Adet 67,00 TL 3 Kuyruk Yağı 15.000 Kg 94,00 TL 4 Kelle 16.000 Adet 54,00 TL 5 Karaciğer - Akciğer 13.000 Adet 175,00 TL 6 Böbrek – Yürek – Dalak

(Böbrek Yağı, Perde Eti, Gırtlak Borusu Dahil) 14.000 Adet 31,00 TL 7 Paça 4 Adet (1 Takım) 16.000 Adet 8,00 TL 8 İşkembe Şirden Dahil 16.000 Adet 22,00 TL 9 Mumbar 16.000 Adet 14,00 TL 10 Koç Yumurtası 2 Adet (1 Takım) 12.000 Adet 5,00 TL 11 İşlenen Et Fazlası Sıyrılmış Yağ

(İşlenen Etten Artan Yağ ve Döşler) 14.000 Kg 64,00TL 12 Eti Sıyrılmış Kemik 6.000 Kg 5,00 TL

İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINDAN2024 YILI (KÜÇÜKBAŞ) DERİ, BAĞIRSAK, SAKATAT VE DİĞER ÜRÜNLERİN SATIŞI YAPILACAKTIR.MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT7.985.000,00 TL 239.550,00 TLYukarıda cinsi yazılı olan koyun (küçükbaş) deri ve sakatat grubu tahmini miktar ve bedel üzerinden 2886 sayılı yasanın 36.A Maddesine göre kapalı teklif ihale usulü ile satılacak olup, süresi 01.01.2024 – 31.12.2024 tarihleri arası 365 (üç yüz altmış beş) gündür. İdaremiz tabloda belirtilen miktarı tamamlamak zorunda değildir.

1-Koyun (Küçükbaş) Deri ve Sakatatı her gün kesilen adak ve kurbanlıklardan elde edilen miktar olup, günlük olarak Eyüp İmareti Adak ve Kurban Kesim Merkezinden teslim alınacaktır. 2-İhaleye iştirak edenlerden: Gerçek Kişiler a) Nüfus Cüzdanı Sureti. b) Yerleşim Yeri Belgesi. c) Geçici Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu. ç) Vekâleten katılması halinde Noter tasdikli vekâletname ve vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi. e) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi. f) Kayıtlı olduğu meslek odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge. g) Birim Fiyat Teklif Mektubu. Tüzel Kişiler a) Tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten Ticaret Sicil Gazetesi/Gazeteleri ve Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri. b) Mevzuatı gereği Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliği sicile kayıtlı olduğuna dair belge. c) Geçici Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu. ç) Vekâleten katılması halinde Noter tasdikli vekâletname ve vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. d) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi. e) Birim Fiyat Teklif Mektubu. 3-Koyun Sakatat İhalesi 25.12.2023 Pazartesi günü saat 11.00 de Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. No:2 Kat:7 Taksim/Beyoğlu/İstanbul adresinde yapılacaktır.

4- İhaleye katılacak isteklilerin Koyun (Küçükbaş) Deri ve Sakatat İhalesi ile ilgili evrakları ihale günü en geç saat 11:00'e kadar Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri zorunludur.

5- Koyun Sakatat İhalesi ile ilgili Şartname ve ekleri her gün mesai saatleri dahilinde İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü Eyüp İmaret Birimi, Eyüp Merkez Mahallesi Sultan Reşat Caddesi Sokak No:10 (Eyüpsultan Camii arkası) Eyüpsultan/İstanbul adresinden temin edilebilir. 6-İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. 7- Gazete ilan bedeli karar pulu v.s masraflar yüklenici firma tarafından ödenecektir. İLAN OLUNUR

