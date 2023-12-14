2024 YILI SOSYAL TESİSLER İÇİN MEYVE, SEBZE VE DONDURULMUŞ ÜRÜNLER

İKN : 2023/1455830

1-İdarenin a) Adı : ESENYURT BELEDİYESİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : Üç Evler Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı No:103 Kat:1 Esenyurt Belediyesi Kültür Merkezi ESENYURT/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 2125960464 - 2126220399 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

a) Adı : 2024 YILI SOSYAL TESİSLER İÇİN MEYVE, SEBZE VE DONDURULMUŞ ÜRÜNLER b) Niteliği, türü ve miktarı : 61 KALEM SOSYAL TESİSLER İÇİN MEYVE, SEBZE VE DONDURULMUŞ ÜRÜNLER ALIMI İŞİ

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Depoları. İdare, yıl içinde belirtilen tesisler haricinde de mal ve hizmet alım noktalarını yükleniciye bildirme hakkına sahiptir. ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra 5 gün içerisinde işe başlanacak olup malın teslim süresi 31.12.2024 tarihine kadar olup, yüklenici teslimi peyderpey gerçekleştirecektir. d) İşe başlama tarihi : Sözleşme İmzalandıktan Sonra 5 Gün İçerisinde İşe Başlanacaktır.

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 05.01.2024 - 11:30 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Üç Evler Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı No:103 Kat:1 Esenyurt Belediyesi Kültür Merkezi/İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. 4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler: İsteklilerin Hal Kayıt Sistemine kayıtlı olması zorunludur. İsteklilerin Hal Kayıt Sistemine kayıt olduğu; "http://www.hal.gov.tr/Sayfalar/BildirimciSorgulama.aspx" adresinden, T.C. Kimlik / Vergi No / Unvan bilgilerinden herhangi birisi ile sorgulanıp tevsik edilebilmektedir. İsteklilere ait, T.C. Kimlik / Vergi No / Unvan bilgileri EKAP'ta kayıtlı olduğundan idare marifetiyle sorgulama yapılacak olup, yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilmek zorunda değildir. İdare tarafından yapılacak sorgulamada hal kayıt belgesi aktif olmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları: Birim Fiyat Teklif Cetvelinin 4, 11, 26, 35, 37, 51, 54, 56 ve 60 Numaralı Satırlarının Numuneleri teslim edilecektir. (ihale günü teslim edilmeyecektir); ihale sonrası avantajlı teklif sırasına göre Ekap üzerinden yapılacak tebligat ile istenecektir.

ESENYURT BELEDİYESİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ2024 YILI SOSYAL TESİSLER İÇİN MEYVE, SEBZE VE DONDURULMUŞ ÜRÜNLER mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:2-İhale konusu mal alımın3-İhalenin4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.



5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Basın No: ILN01950585

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