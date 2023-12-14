T.C.BAKIRKÖY13. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/302 Esas 16/11/2023

Konu : İlan hk.

Aşağıda italik olarak belirtilen metnin Türkiye çapında yayım yapan ve 50.000'in üzerinde tirajı olan bir gazetede 3 ay ara ile 2 defaya mahsus olmak üzere ilan yapılmasına, ilanların yapıldığı ilgili gazetelerin birer örneklerinin de mahkememize gönderilmesi rica olunur.

"4721 sayılı TMK'nın 33. maddesi gereğince gaipliğine karar verilmesi istenen SEFAETTİN ve FATMA dan olma 17/10/1930 tarihli ESKİŞEHİR ili, TEPEBAŞI ilçesi doğumlu 41833208638 TC kimlik numaralı ETEM ÇABAKLI isimli kişinin kendisinden haber alınamadığı bildirilmekte olup; bu kişi hakkında bilgisi bulunan kişilerin yapılacak ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememiz dosyasına bilgi vermeleri, adı geçen kişinin ilan süresi dolmadan ortaya çıkması veya kendisinden haber alınması veya öldüğü tarihin tespit edilmesi halinde gaiplik talebinin konusuz kalacağı, ilandan sonuç alınamaması halinde ise belirtilen süre sonunda ilgili kişinin gaipliğine karar verileceği ve ölüme bağlı hakların aynen gaibin ölümü ispatlanmış gibi sonuç doğuracağı hususu ilan olunur."

Basın No: ILN01950959

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