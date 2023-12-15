ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

Giriş Tarihi: 16.12.2023 00:00
|İKN
|:
|2023/1454834
|1-İdarenin
|a) Adı
|:
|112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIKLARI İSTANBUL YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI
|b) Adresi
|:
|5.Levent Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi No 17 34060 EYÜPSULTAN/İSTANBUL
|c) Telefon ve faks numarası
|:
|2124957322 - 2124957112
|ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
|:
|https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
|a) Adı
|:
|İstanbul Valiliği 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünde İhtiyaç Duyulan 15 Adet Personel Servisi İşi
|b) Niteliği, türü ve miktarı
|:
|İstanbul Valiliği 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünde İhtiyaç Duyulan 15 Adet Personel Servisi Hizmet Alımı İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
|c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
|:
|İSTANBUL VALİLİĞİ 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
|ç) Süresi/teslim tarihi
|:
|İşe başlama tarihi 01.02.2024, işin bitiş tarihi 31.07.2024
|d) İşe başlama tarihi
|:
|01.02.2024
|a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
|:
|17.01.2024 - 10:00
|b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
|:
|112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ HASDAL HİZMET BİNASI TOPLANTI SALONU
|4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilanço bilgileri:
|Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olduğunu,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olduğunu,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olduğunu ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlandığını göstermek üzere yıl sonu bilanço belgelerine ilişkin bilgileri belirtebilirler.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerine ilişkin bilgileri sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosuna ilişkin bilgileri belirtmeyenler, iki önceki yıla ait belgelerdeki bilgileri sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgelerine ilişkin bilgileri ile üç önceki yıla ilişkin belgelerindeki bilgileri sunabilirler.
|4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
|a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden , hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin %15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.
Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
|4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
|Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
|4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
|4.4.1.
Kamu ve/veya özel sektöre gerçekleştirilen her türlü servis taşımacılığı hizmeti (öğrenci veya personel taşıma, turizm-seyahat taşımacılığı vb.) işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
Basın No: ILN01952076
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