T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ KİRALAMA İLANI

Mülkiyeti/Tasarrufu Belediyemize ait, aşağı listede yer alan Şehrin Muhtelif yerlerinde yer alan işyerlerinin kiralanması aşağı tabloda hizasında yazılı süre ve bedel üzerinden, 2886 sayılı yasanın 36. Maddesi doğrultusunda kapalı zarf usulüyle ayrı ayrı kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılacaktır.
1)İhaleye konu olan yerin ihalesi için teklifler 1 (bir) yıllık muhammen bedel üzerinden verilecektir. İstekliler ihale için verilecek teklif mektuplarını Yenimahalle Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 Ankara Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binamızda 7.Katta bulunan Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına ihale günü (28/12/2023) saat 12:00'ye kadar teslim edecektir. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.
2)İhale 28/12/2023 tarihinde Yenimahalle Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binamızda B Blok Kat:1 adresindeki toplantı salonunda toplanan Encümen salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ'nce yapılacaktır. İstekliler yukarıda belirtilen yerde ve saatte hazır bulunacaktır.
3) İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazın satış şartnamesi, en geç 27/12/2023 tarih saat 16.00'ya kadar Yenimahalle İlçesi, Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5'deki Ankara Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binamızda Kat: 13 Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Gayrimenkul Değerleme ve İhale Şube Müdürlüğüne şahsen başvurularak görülebilir veya 250,00.-TL. (K.D.V. Dahil) karşılığı şartname ve ekleri temin edilebilir.
4)KİRAYA VERİLECEK YERLER
|SIRA NO
|ADRESİ
|NEVİ
|SÜRE
|M²
|1 YILLIK % 20 KDV DAHİL MUHAMMEN BEDEL (TL.)
|%3 GEÇİCİ TEMİNAT (TL.)
|İHALE SAATİ
|1
|YENİMAHALLE İLÇESİ ERGAZİ MAHALLESİ 2040.CADDE İLE 2037.CADDE KESİŞİMİ ADRESİNDEKİ 5 (BEŞ) ADET HALI SAHA VE 1 (BİR) ADET MÜŞTEMİLAT
|HALI SAHA VE MÜŞTEMİLAT
|3 YIL
|TOPLAM: 7.220 M² (7.080 M² HALI SAHA VE 140 M² MÜŞTEMİLAT)
|₺2.304.000,00
|₺69.120,00
|14:00
|2
|ETİMESGUT İLÇESİ ERYAMAN MAHALLESİ 17468/1 PARSEL İLE 17480/1 PARSEL ARASINDAKİ YEŞİL ALANDA BULUNAN KAFETERYA
|KAFETERYA
|3 YIL
|TOPLAM:1.490 M² (750 M² KAPALI VE 740 M² AÇIK ALAN)
|₺950.400,00
|₺28.512,00
|14:02
|3
|ALTINDAĞ İLÇESİ ÖZTÜRK MAHALLESİ HACIBAYRAM VELİ ÇARŞISI B BLOK NO:21
|İŞYERİ
|3 YIL
|27,63
|₺72.000,00
|₺2.160,00
|14:04
|4
|ALTINDAĞ İLÇESİ ÖZTÜRK MAHALLESİ HACIBAYRAM VELİ ÇARŞISI B BLOK NO:22
|İŞYERİ
|3 YIL
|27,63
|₺72.000,00
|₺2.160,00
|14:06
|5
|ÇANKAYA İLÇESİ FİDANLIK MAHALLESİ KURTULUŞ PARKI İÇİ (9432 ADA 1 PARSEL) DÜĞÜN SALONU,AÇIK ALAN,BUZ PATENİ PİSTİ,TRİBÜN VE MEKANİK ODA
|DÜĞÜN SALONU,BUZ PATENİ PİSTİ,AÇIK ALAN,TRİBÜN VE MEKANİK ODA
|3 YIL
|TOPLAM:4.450 M²
DÜĞÜN SALONU:780 M²
AÇIK ALAN: 2.270 M²
BUZ PATENİ PİSTİ:900 M²
TRİBÜN ALANI: 350 M²
MEKANİK ODA: 150 M²
|₺1.288.800,00
|₺38.664,00
|14:08
|6
|ETİMESGUT İLÇESİ ŞEHİT OSMAN AVCI MAHALLESİ SELÇUKLULAR CADDESİ ERYAMAN 1-2 METRO İSTASYONU ALTINDA BULUNAN NO:19/A KAFE
|KAFE
|3 YIL
|TOPLAM: 70,19 M² (48,83 KAPALI VE 21,36 AÇIK ALAN)
|₺230.400,00
|₺6.912,00
|14:10
|7
|ALTINDAĞ İLÇESİ ANAFARTALAR MAHALLESİ ŞEHİT TEĞMEN KALMAZ CADDESİ GEÇİCİ HAL BİNASI 5042 ADA 1 PARSEL ADRESİNDEKİ 55 (ELLİBEŞ) ADET DÜKKAN
|İŞYERİ
|3 YIL
|TOPLAM: 1.265 M² (HER BİR DÜKKAN 23 M² OLACAK ŞEKİLDE)
|₺4.089.600,00
|₺122.688,00
|14:12
|8
|ÇANKAYA İLÇESİ ETİ MAHALLESİ STRAZBURG CADDESİ VE ATATÜRK BULVARI ORTASI FUAR ÇARŞISINDA BULUNAN 37 ADET DÜKKAN VE 1 ADET W.C.
|İŞYERİ VE W.C.
|3 YIL
|TOPLAM:930 M²
|₺5.112.000,00
|₺153.360,00
|14:14
|9
|ÇANKAYA İLÇESİ YUKARI BAHÇELİEVLER MAHALLESİ İSMET İNÖNÜ BULVARI GÖKKUŞAĞI TESİSLERİ NO:3
|İŞYERİ
|3 YIL
|26,50
|₺72.000,00
|₺2.160,00
|14:16
|10
|ÇANKAYA İLÇESİ ETİ MAHALLESİ GAZİ MUSTAFA KEMAL BULVARI CELAL BAYAR ALT GEÇİDİ TANDOĞAN (ANADOLU) ÇARŞISI ADRESİNDE BULUNAN 54 (ELLİDÖRT) ADET DÜKKAN
|İŞYERİ
|3 YIL
|TOPLAM:1.281,25
|₺1.569.600,00
|₺47.088,00
|14:18
|11
|ALTINDAĞ İLÇESİ ULUS İŞHANI E BLOK ZEMİN KAT 1AB-1AC (ESKİ 21-22) NUMARA
|İŞYERİ
|3 YIL
|29,25
|₺108.000,00
|₺3.240,00
|14:20
|12
|ALTINDAĞ İLÇESİ ANAFARTALAR ÇARŞISI ZEMİN KAT 80 NUMARA
|İŞYERİ
|3 YIL
|49
|₺172.800,00
|₺5.184,00
|14:22
5--İHALEYE KATILACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR:
5.1. Gerçek veya Tüzel kişilerin İhale tarihinden itibaren geçtiğimiz yılın cirosunun 750.000.000,00-Türk Lirası bedelden aşağı olmaması, hakkında iflas kararı ve konkordato ilan edilmemiş olması.
5.2. Tüzel kişilerin şirket kuruluş ana sözleşmesinde iştigal konusunda 10 yıl faaliyette bulunması.
5.3. Benzer işler kapsamında kiralama işi yaptığına dair iş tamamlama belgesi.
5.4. Gerçek kişi olması halinde temin edilecek belgeler:
1) T.C. Kimlik Numarasını içerir nüfus kayıt örneği belgesi, onaylı ikametgâh adresi, adli sicil kaydı belgesi ( e- devletten alınan belgelerde geçerli olacaktır.)
2) Türkiye'de tebligat için adres beyanı (beyanda telefon, faks ve varsa elektronik posta adresinin belirtilmesi gerekmektedir.)
3) İhaleye katılan gerçek kişinin noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri.
4) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
5) Kamu ihalelerinden yasaklı olmadığına dair belge.
6) İhale dökümanlarının her sayfası imzalanacak.
7) İlanda belirtilen %3 geçici teminat miktarı kadar geçici teminat mektubu veya geçici teminat makbuzunun aslı (Teminat mektubunda limit içi süresiz şartı aranacak ve banka teyit yazılı olacak)
8)İhale dökümanın idareden satın alındığına dair onaylı belge. (dekont veya makbuz)
9)Gerçek kişinin ticari işletme sahibi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
5.5. Tüzel kişi olması halinde temin edilecek belgeler:
1) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,kimlik fotokopileri
2)Türkiye'de tebligat için adres beyanı (beyanda telefon, faks ve varsa elektronik posta adresinin belirtilmesi gerekmektedir.)
3) İlgili Makamlardan alınmış faaliyet belgesi.
4) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
5) Kamu İhalelerinden yasaklı olmadığına dair belge.
6) Dernek, Birlik, Vakıflar için ihaleye katılmak üzere yetki belgesi, karar defterinin ve tüzüğünün aslı veya noter tasdikli sureti, yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti.
7) İhale dökümanlarının her sayfası imzalanacak.
8) İlanda belirtilen %3 geçici teminat miktarı kadar geçici teminat mektubu veya geçici teminat makbuzunun aslı (Teminat mektubunda limit içi süresiz şartı aranacak ve banka teyit yazılı olacak)
9) İhale dökümanın idareden satın alındığına dair onaylı belge. (dekont veya makbuz)
10)Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
11)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
5.6. Ortak Girişim Olması halinde;
1) İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre 5.1. ve 5.2. bendindeki belgeler ile 5.3. bendinde belirtilen belgeler.
2) Ortaklarca imzalanan noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
3) Katılımcının ortaklarına ait hisse miktarlarını, nominal değerini ve oranını gösteren bir tablo ekinde sunulan noter tasdikli pay defteri sureti.
4) Kamu İhalelerinden yasaklı olmadığına dair belge.
5.7. İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale konusu parsele iştirakin olmaması veya verilen tekliflerin yeterli görülmemesi veya şartname ve sözleşme hükümlerine aykırı teklif verilmesi halinde ikinci ihale tarihi 2886 sayılı Kanun hükümlerine göre ENCÜMEN'ce yeniden belirlenecek yer ve saatte aynı şartlarda yapılacaktır. ENCÜMEN'ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri'nin ONAY'ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri'nin ihaleyi fesh etmesi halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.
5.8. İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.
5.9. İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.
5.10.2886 sayılı yasanın 6. Maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamazlar.
5.11.Yukarıdaki belgelerin eksiksiz "tamam" olması şarttır. Eksik bulunması halinde ihale dışı bırakılır.
5.12.İhale şartnamesinde ve sözleşmesinde belirtilen dosyasındaki bilgileri ihale edilen yüklenici tarafından aynen kabul etmiş sayılır. İhale ve Kiralama için yapılacak işlemlerdeki damga vergisi, karar pulu, her türlü vergi, ilan bedeli, resmi harç, sözleşme giderleri, KDV gibi ödenmesi gereken her türlü giderler ihale edilene aittir.
5.13.İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.
Ankara Büyükşehir Belediyesi İnternet Adresi www.ankara.bel.tr
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|İDARENİN ADI
|:
|ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
|BİRİM
|:
|EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GAYRİMENKUL DEĞERLEME ve İHALE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
|ADRES
|:
|EMNİYET MAHALLESİ HİPODROM CADDESİ NO:5 KAT 13 YENİMAHALLE/ANKARA
|TELEFON
|:
|0 312 507 31 11
|FAX
|:
|0 312 507 26 11
Basın No: ILN01949319
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