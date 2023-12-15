T.C. ANKARA10. AİLE MAHKEMESİ

Sayı :2023/22 Esas

Mahkememiz 2023/22esas sayılı dosyası ile 99603456192 Yabancı kimlik nolu davacı SIRRIYEH MAHMOUD MOHAMMAD D-YAB SIRRIYEH MAHMOUD MOHAMMAD D-YAB tarafından 99404389804 Yabancı kimlik nolu davalı RUKİYE TRABUSLİ aleyhine velayetin kaldırılması talebi ile dava açılmış olup, davalı Rukiye TRABUSLİ'nin tüm aramalara rağmen ikametgahı, meskeni, iş yeri de tespit edilemediğinden, ön inceleme duruşmasının HMK 139 ve 143. maddeleri gereğince 28/03/2024 günü saat09:35'te yapılacağı, duruşmaya gelmediğiniz veya gelipte davayı takip etmediğiniz takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu ihtar olunur. Tebligat Kanununun 31. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01952248

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