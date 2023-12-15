T.C. ISPARTA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/111 Esas19/04/2023 Konu : Gaiplik ilanıHAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MERKEZ SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ ile ALİ null arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Isparta ili Merkez ilçesi, Hisar Mahallesi 2159 ada 3 ve 4 parsel sayılı taşınmaz eski hissedarları Ahmet karısı Emine, Mehmet kızı Hatice

Isparta ili Merkez ilçesi Hisar Mahallesi 2160 ada 2, 3 ve 7 parsel sayılı taşınmaz malikleri Ahmet karısı Emine, Mehmet kızı Hatice ve Mahmut oğlu Ali isimli şahısların, gaipliğine karar verilmesi talep edilmekle,MK'nun 33. Maddesi gereğince bu kişi hakkında bilgi sahibi olanların işbu ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde bilgilerini bildirmek için mahkememizin 2023/111 Esas sayılı dosyasına başvurmaları, belirlenen süre içerisinde ilandan sonuç alınamadığı takdirde mahkemece gaipliğine karar verileceği İLAN olunur. 19/04/2023

Basın No: ILN01846905

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