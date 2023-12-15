T.C. SİLİVRİ İCRA DAİRESİ

T.C.SİLİVRİİCRA DAİRESİ

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/03/2024 - 13:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/03/2024 - 13:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/04/2024 - 13:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/04/2024 - 13:35

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri :İstanbul İl, Silivri İlçe, PİRİMEHMET PAŞA Mahalle/Köy, Ali Çetinkaya Mevkii, 5437 Ada, 1 Parsel, Zemin 2 Nolu Bağımsız Bölüm 1- TAPU KAYDISilivri Tapu Müdürlüğü tarafından tanzim ve tasdik edilmiş olan 23.06.2023 tarihli tapu kayıt örneğine göre Silivri İlçesi, PirimehmetpaşaMahallesi, Ali Çetinkaya Mevkii, 5437 ada 1 parsel sayılı 317,84m2 miktarlı kat mülkiyeti tesisli 2 adet dükkan 18 adet meskeni olan kargir apartman vasıflı taşınmazda 24/176 arsa paylı zemin kat (2) bağımsız bölüm numaralı Dükkanın ile 8/176 arsa paylı 6.kat (18) bağımsız bölüm numaralı Meskenin1/2 hissesinin Regaip İbrahim Gür1/2 hissesinin Gürol Gür adlarına kayıtlı olduğu, kaydında dosya haczi ile takyidat vemevcut olduğu bildirilmiştir.2- İMAR DURUMUDosyasında bulunan Silivri Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünce tanzim ve tasdik edilmiş olan 1666744 sayılı imar durum belgesine göre Silivri İlçesi, Piri Mehmet Paşa Mahallesi ( eski 40 ada 81 parsel) yeni 5437 ada 1 parsel sayılı taşınmaz 29.11.2021 tasdik tarihli Silivri Merkez Sahil Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı?nda tamamı "Taşkına Maruz Alan" içerisinde olmak üzere, kısmen Bitişik Nizam 5 kat yapılaşma koşullarında ?Ticaret - Konut Alanı (TİCK)? ve kısmen de yol olarak planlıdır. Bitişik Yapı Nizamında, Yapı Yüksekliği:5 Kat olarak belirtilen yapı adalarında Yençok:18.00 m. Olup; Ön Bahçe Mesafesi:0 m. olarak uygulanabilir. Arka bahçe mesafesi 3m.den az olamaz. Ticaret-Konut Alanlarında, Minimum İfraz Büyüklüğü:1000 m²?den, Minimum Parsel Cephesi:25 m. ve Minimum Parsel Derinliği:35 m. den az olamaz denilmiştir.3- HUDUDU ve SAHASISöz konusu taşınmazların dosyası içerisinde bulunan tapu kaydı ve çapı arazide belirgin sabit noktalardan istifade ile arz üzerine aplike edildiğinde anılan taşınmazların alanı, boyutları, bulunduğu semt ve mevki itibariyle yerine aynen uygun olduğu tespit edilmiştir.4- TAŞINMAZLARIN HALİHAZIR DURUMU4-1-) Zemin kat (2) bağımsız bölüm;Satışa konu taşınmaz; İstanbul, Silivri İlçesi, Pirimehmetpaşa Mahallesi, Başkomutun Caddesinden ayrılan Dedebayır Çıkmazı Sokakta,tapunun 5437 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı ve Dedebayır Çıkmazı Sokaktan 2 dış kapı numarası alan 317,84m2 alana sahip kat mülkiyeti tesisli Zeynep Ayata Apartmanında 24/176 arsa paylı zemin kat (2) bağımsız bölüm numaralı Dükkanın tamamı niteliğindedir.Bodrum kat+ zemin kat+ 4 normal kattan müteşekkil, B.A.K. Tarzda, bitişik nizamda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, elektrik, sıhhi tesisatları mevcut, dış cephesi sıvalı-boyalı, merdiven ve sahanlıkları karo mozaik kaplı, zemin katında işyeri, diğer katlarında üçer daireli ana binanın Başkomutan Caddesi cepheli konumda yer alan 2 bağımsız bölüm numaralı dükkanTapu Müdürlüğünde bulunan onaylı mimari projesine ve mahallinde yapılan tespite göre dükkan ana girişinin olduğu zemin kat 190,00m2, dahili merdiven inilen depo 145,00m2, dahili merdiven çıkılan asma kat 168,00m2 olmak üzere toplam 503,00m2 alana sahiptir. PVC doğramalı, kepenkli olan taşınmazın zemini seramik kaplı, duvarları sıvalı, boyalıdır. Kullanım amacına uygun bir şekilde tefriş edilmiştir. Taşınmaz dahilinde elektrik ve su mevcuttur.Satışa konu taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda civarın talep gören ticaret ve konut alanında yer almaktadır.NETİCE OLARAKGayrimenkullerin bulunduğu semt ve mevkii, imar durumu, yüzölçümü, ana artere olan mesafesi, inşaatında kullanılan malzeme ve işçilik kalitesi, belediye ve altyapı hizmetlerinden yararlanma durumu, inşaat maliyetleri, getirebileceği kira geliri, mahallin rayici, değerine tesir edecek olumlu ve olumsuz tüm etkenler ile günün iktisadi koşulları da göz önüne alınarak;Adresi : Pirimehmet Paşa Mah. Ali Çetinkaya Mevkii 5437 Ada 1 Parsel Sayılı 317,84 M2 Miktarlı Kat Mülkiyeti Tesisli 2 Adet Dükkan 18 Adet Meskeni Olan Kargin Aparman Vasıflı Taşınmazda 24/176 Arsa Paylı Zemin Silivri / İSTANBULYüzölçümü : 317,84 m2Arsa Payı : 24/176Kıymeti : 12.500.000,00 TLKDV Oranı : %20Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

14/12/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01952078

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