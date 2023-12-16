T.C. İSTANBUL 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/108 Esas

DAVALILAR : 1-ABDOLKARIMI MOSTAFA- Maslak Mah. Taşyoncası Sk. A5 Blok D:203 Sarıyer/ İSTANBUL

2- FARZANEH RAJAEI ASL- İdealtepe Mah. Çulluk Sk. 6/3 Maltepe/İstanbul

Davacı Faruk Bilginoğlu tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Satın Almaya Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce, tapu müdürlüğünce bildirilen yukarıda yazılı adresinize dava dilekçesi ve tensip zaptını içerir davetiye çıkarılmış olup, adreste tanınmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili 21/03/2023 tarihli dava dilekçesinde özetle; Dava konusu;

- İstanbul İli,Sarıyer İlçesi,M. AyazağaMahallesi, 1 ada, 157 parselde kain 1A Blok 26 Bağımsız Bölüm numaralı konut niteliğindeki gayrimenkulün,

- İstanbul İli,Sarıyer İlçesi,M. AyazağaMahallesi, 1 ada, 157 parselde kain 1A Blok 33 Bağımsız Bölüm numaralı konut niteliğindeki gayrimenkulün,

- İstanbul İli,Sarıyer İlçesi,M. AyazağaMahallesi, 1 ada, 157 parselde kain 1A Blok 56 Bağımsız Bölüm numaralı konut niteliğindeki gayrimenkulün,

- İstanbul İli,Sarıyer İlçesi,M. AyazağaMahallesi, 1 ada, 157 parselde kain 1A Blok 101 Bağımsız Bölüm numaralı konut niteliğindeki gayrimenkulün,

- İstanbul İli,Sarıyer İlçesi, M. AyazağaMahallesi, 1 ada, 157 parselde kain 1A Blok 103 Bağımsız Bölüm numaralı konut niteliğindeki gayrimenkulün,

- İstanbul İli,Sarıyer İlçesi, M. AyazağaMahallesi, 1 ada, 157 parselde kain 1A Blok 108 Bağımsız Bölüm numaralı konut niteliğindeki gayrimenkulün,

- İstanbul İli,Sarıyer İlçesi,M. AyazağaMahallesi, 1 ada, 157 parselde kain 1A Blok 128 Bağımsız Bölüm numaralı konut niteliğindeki gayrimenkulün,

- İstanbul İli,Sarıyer İlçesi, M. AyazağaMahallesi, 1 ada, 157 parselde kain 1A Blok 272 Bağımsız Bölüm numaralı konut niteliğindeki gayrimenkulün,

- İstanbul İli,Sarıyer İlçesi,M. AyazağaMahallesi, 1 ada, 157 parselde kain 1B Blok 41 Bağımsız Bölüm numaralı konut niteliğindeki gayrimenkulün,

- İstanbul İli,Sarıyer İlçesi,M. AyazağaMahallesi, 1 ada, 157 parselde kain 1B Blok 71 Bağımsız Bölüm numaralı konut niteliğindeki gayrimenkulün,

- İstanbul İli,Büyükçekmece İlçesi,Esenyurt Köyü, 168 ada, 1 parselde kain 5 Bağımsız Bölüm numaralı asma katlı dükkan niteliğindeki gayrimenkulün,

- İstanbul İli,Büyükçekmece İlçesi,Esenyurt Köyü, 168 ada, 1 parselde kain 6 Bağımsız Bölüm numaralı asma katlı dükkan niteliğindeki gayrimenkulün,

- İstanbul İli,Beylikdüzü İlçesi,Kavaklı(Beylikdüzü) Mahallesi/Köyü, 367 ada, 14 parselde kain 1 Bağımsız Bölüm numaralı mesken niteliğindeki gayrimenkulün,

- İstanbul İli,Beylikdüzü İlçesi,Kavaklı(Beylikdüzü) Mahallesi/Köyü, 367 ada, 14 parselde kain 2 Bağımsız Bölüm numaralı mesken niteliğindeki gayrimenkulün,

- İstanbul İli,Beylikdüzü İlçesi,Kavaklı(Beylikdüzü) Mahallesi/Köyü, 367 ada, 14 parselde kain 3 Bağımsız Bölüm numaralı ç.a.p.lı mesken niteliğindeki gayrimenkulün,

- İstanbul İli,Beylikdüzü İlçesi,Kavaklı(Beylikdüzü) Mahallesi/Köyü, 367 ada, 14 parselde kain 4 Bağımsız Bölüm numaralı ç.a.p.lı mesken niteliğindeki gayrimenkulün,

- İstanbul İli,Beylikdüzü İlçesi,Kavaklı(Beylikdüzü) Mahallesi/Köyü, 367 ada, 14 parselde kain 5 Bağımsız Bölüm numaralı asma katlı dükkan niteliğindeki gayrimenkulün,

- İstanbul İli,Beylikdüzü İlçesi,Kavaklı(Beylikdüzü) Mahallesi/Köyü, 367 ada, 14 parselde kain 6 Bağımsız Bölüm numaralı asma katlı dükkan niteliğindeki gayrimenkulün tapu kaydının her ne kadar davalılar adına kayıtlı ise de, davacının, davalı Orhan Keleş tarafından hile ve cebir ile iradesinin sakatlandığını ve hukuki ehliyetsizliğinden faydalanılarak taşınmazların tapuda devrinin ve tescilinin gerçekleştirildiğini, davalı Orhan Keleş'in davacıyı hile, cebir ve aldatma yoluyla zarara uğrattığını, bu durumun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda açılmış olan soruşturma dosyası ile de açıkça ortada olduğunu beyanla yukarıda yazılı taşınmazların tapu kayıtlarının iptali ile davacı adına tesciline karar verilmesini, davanın konusuz kalmaması ve ileride telafisi güç zararların doğmaması için üçüncü kişilere temlikinin önlenmesi adına ihtiyati tedbir şerhi konulmasını talep ve dava etmiştir.

Usulüne uygun olarak cevap dilekçesinin dosyaya ibraz edilmesi,HMK 129 mad. uyarınca gerekli delillerin toplanması için gerekiyorsa tespit edilecek delil avansının yatırılması ve HMK 184-186 md.gereğince iddia-savunma ve toplanan deliller incelendikten sonra tahkikat bitirilerek sözlü yargılamaya geçilip hüküm kurulacağı hususları, dava dilekçesinin tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01953031

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