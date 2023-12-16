T.C. İSTANBUL 31. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2021/533 Esas

KARAR NO : 2023/366

Dolandırıcılık suçundanMahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 13.07.2023 tarihli ilamı ile TCK'nın 157/1. maddesi gereğince 1 YIL15 GÜNHAPİS ve 1.660 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Adnan ve Bediaoğlu 01.01.1983 doğumlu, İBRAHİM MELEK tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiş olup, hüküm özetinin ilanen tebliği yoluna gidilmesi gerekmekle;

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin BİR GAZETEDE VE İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3- Hükmün tebliğinden itibaren 7 günlük yasal süre içinde Mahkemeye sunulacak, hakim havalesi taşıyan bir dilekçe veya zabıt katibine yapılacak başvuru ile İstanbul Bölge Adliyesi Mahkemesi nezdindeistinaf kanun yoluna başvurulabileceğine, süresinde istinaf edilmediği takdirde kararın kesinleşeceğine karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR 15.12.2023

Basın No: ILN01953121

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