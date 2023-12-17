T.C. ANTALYA 8. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/497 Esas

DAVALI : AHMET TAŞTEKİN

Davacı Hatun Taştekin tarafından Ahmet Taştekin aleyhine açılan ve mahkememizde görülmekte olan tanıma ve tenfiz davası ara kararı gereğince;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, tebligat yapılamamıştır. Dava dilekçesi ve duruşma tarihi 02/02/2024 günü saat 11.45'in ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlan tarihinden itibaren iki hafta içerisinde davaya karşı beyan ve delillerinizi bildirmeniz aksi halde dosyanın mevcut hali ile değerlendirileceği ve tebligatın ilan tarihinden itibaren 7. Gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağıhususu İLAN olunur.

Basın No: ILN01953017

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