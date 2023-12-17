T.C. KARAKOÇAN KADASTRO MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2009/168 Esas

KARAR NO : 2016/6

Davalılar Ercan Altunok, Gülistan ALTINOK ve Erdoğan ALTINOK'a yapılan tüm tebligatlar ve yurt dışı tebligatı iade edilmiş, tüm aramalara rağmen kendilerine ulaşılamamıştır.

Mahkememizde açılan Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

Ayrıntısı ve gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

Mahkememizin 2009/168 esas ve bu dosya ile birleşen mahkememizin 2009/167 esas sayılı dosyası ile ilgili olarak,

1-Dava konusu Bingöl ili Yayladere ilçesi Aydınlarköyü 123 ada 26 parsel sayılı taşınmaz bakımından , davacı Galip Atila 24/06/2010 tarihindeki celsede dava konusu taşınmazdan feragat ettiğinden feragat nedeniyle , diğer davacılar bakımından ise keşif gider ve masraflarının yatırılmaması nedeniyle açılan davanın REDDİNE, VE TESPİT GİBİ TESCİLİNE,

2-Dava konusu Bingöl ili Yayladere ilçesi Aydınlarköyü 121 ada 11 ve 12parsel , 123 ada 28 ve 32 parsel sayılı taşınmazlar bakımından ise , keşif gider ve masraflarının yatırılmadığından dolayı ispat edilemeyen davanın REDDİNE, VE TESPİT GİBİ TESCİLİNE,

Dair tarafların yokluğunda verilen karar tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Yargıtay temyiz yasa yolu açık olmak üzere karar verildi.

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.14/12/2023

Basın No: ILN01953004

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