T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Giriş Tarihi: 18.12.2023 00:00
2023/57 SATIŞ TAŞINMAZIN
GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/57 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, HOCACİHAN Mahalle/Köy, 20055 Ada, 8 Parsel sayılı taşınmaz ...
Adresi : Hanaybaşı Mahallesi Altınoluk Sokak No: Bila Selçuklu / KONYA
Yüzölçümü : 577,45 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu :1/1000 ölçekli imar planı içerisinde olup, planda; 2 kat Ayrık İkiz Mesken Sahası alanına isabet etmektedir.
Kıymeti : 2.400.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 16/01/2024 - 14:46
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 13/02/2024 - 14:46
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN01952005
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