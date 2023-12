T.C. SÜRMENE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/181 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Trabzon ili, Sürmene ilçesi,Çamburnu mahallesi

MEVKİİ : Kutlular Mevki

ADA NO :164

PARSEL NO : 8

VASFI : Çaylık ve ahşap ev

YÜZÖLÇÜMÜ : 1.798,74

MALİKİN ADI VE SOYADI :1- ALP BODUR-32590798340

2- AYFER BODUR-26200460314

3- AYSEL BODUR-32551799652

4- BEDRİYE BODUR-52009667432

5- BURHAN BODUR-32575798860

6- CELAL SÜLEYMANOĞLU-55918023474

7- CİHAN SARI-10677161706

8- CUMHUR BODUR-32581798632

9- DAVUT BODUR-49618252210

10- DİLEK BODUR-32578798706

11- DURSUN MURAT BODUR-32587798414

12- ELİF BODUR-32515800868

13- ELİF BOZKURT-27257007088

14- ELMAS KILIÇ-11870470480

15- EMİNE ÇİFTÇİ-14981258862

16- ERHAN BODUR-32572798924

17- ERKİN ÖZMETELER-27466952742

18- FERİHA BODUR-32563799206

19- GÖNÜL OFLUOĞLU-14252391120

20- HÜLYA TEKDEMİR-36040915356

21- İZZET SÜLEYMANOĞLU-10733539708

22- KADİRE KURBAN-53383621652

23- KEMAL BODUR-32596798122

24- KİYMET KÖKER-54367002276

25- MEHMET BODUR-32554799598

26- MUALLA KURT-64333247990

27- NALAN EROĞLU-30074480354

28- NEVİM KABA-30307158074

29- ÖMER TUFAN GÖRGÜN-37891666084

30- PERİHAN KÜÇÜK-55915023538

31- REYHAN TERZİOĞLU-27173495266

32- ŞABAN BODUR-32560799360

33- ŞADUMAN BODUR-32569799088

34- TARIK GÜNGÖR GÖRGÜN-39340576074

35- TAYFUN GÖRGÜN-15334016092

36- TUĞRUL GÖRGÜN-11884772334

37- TÜLAY GÖRGÜN-26275273802

38- TÜLÜN GÖRGÜN-13462078562

39- VURAL BODUR-46822251640

40- ZEKİ ÜNNÜ-20744291762

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TEDAŞ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu ve yukarıda yazılı 164 ada 8parsel sayılı 1.798,74 M2 olan taşınmazın 216,16 m²lik kısmı İTRİFAK ALANI OLARAK KAMULAŞTIRILACAKTIR.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/181 Esas sayısında dava açılmış olup duruşma günü 13/02/2024 tarih saat 11:00' a bırakılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 15/11/2023

Basın No: ILN01950188

#ilan.gov.tr