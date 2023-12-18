T.C. KOZAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/201 Esas

DAVACI : Maliye Bakanlığına İzafeten MalMüdürlüğü

DAVALI : RABİA OCAK - Baba Adı: Mansur

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan yargılamasında; Mahkememizce belirtilen adresinize Yargıtay bozma ilamı ve tensip zaptı ekli duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından Yargıtay bozma ilamı ve tensip zaptının ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.Durusma Günü: 25.01.2024 günü saat: 11.20'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu Yargıtay bozma ilamı, tensip zaptı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01953023

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