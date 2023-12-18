YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

Esas No : 2022/7145

Aslı davada temlik eden davacı Aksoy Yayıncılık San. Tic. A.Ş. ile asıl ve birleşen davada temlik alan TMSF ile asıl davada davalılar ve birleşen davada davalı tarafından İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesinde açılan Tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda verilen 2019/15 Esas, 2021/792 Karar sayılı hükme yönelik temyiz incelemesinin duruşmalı yapılması istenmiştir. Aşağıda adı ve soyadı yazılı olan davalı Oğuz Hıfzı Şanal'ın adresinin belirlenememesi nedeniyle tebligat yapılamadığı dosya içeriğinden anlaşılmakla, davetiye yerine geçmek üzere duruşmanın 20/02/2024 Salı günü saat: 09:30'da yapılacağı davalı Oğuz Hıfzı Şanal'a ilanen tebliğ olunur.DAVALI

Oğuz Hıfzı Şanal

Basın No: ILN01952817

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