T.C. ALANYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 20.12.2023 00:00
ESAS NO : 2021/210 Esas
Davacı , İSHAK GARİP ile Davalı , ALANYA BELEDİYESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Tapu Dışı Satın Almaya Dayalı) davası nedeniyle;
Aşağıda yönleri ve miktarı belirtilen taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2021/210 esas sayılı dosyasına başvurmaları ilan olunur.
Antalya İli, Alanya İlçesi, Cikcilli Mah. 723 ada 1 parselin kuzeyi ile 722 ada 1 parselin batı kısmında kalan.
KUZEYİ :Tapusuz taşınmaz
GÜNEYİ : Kaptanoğlu Caddesi
DOĞUSU :722 ada 1 parsel
BATISI :Cikcilli 723 ada 1 parsel
Basın No: ILN01953393
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