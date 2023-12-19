T.C. ALANYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/210 Esas

Davacı , İSHAK GARİP ile Davalı , ALANYA BELEDİYESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Tapu Dışı Satın Almaya Dayalı) davası nedeniyle;

Aşağıda yönleri ve miktarı belirtilen taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2021/210 esas sayılı dosyasına başvurmaları ilan olunur.

Antalya İli, Alanya İlçesi, Cikcilli Mah. 723 ada 1 parselin kuzeyi ile 722 ada 1 parselin batı kısmında kalan.

KUZEYİ :Tapusuz taşınmaz

GÜNEYİ : Kaptanoğlu Caddesi

DOĞUSU :722 ada 1 parsel

BATISI :Cikcilli 723 ada 1 parsel

Basın No: ILN01953393

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