T.C. BAYBURT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLAN

T.C.

BAYBURTASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Dosya No Köy/Mah Parsel Cinsi Malik Baba Adı Tapu Alanı Kamulaştırılacak Alan Kamulaştırma Bedeli 2023/746 Esas Buğdaylı Köyü 106 ada

217 parsel Tarla GÜLBEY KURT ve diğerleri Durbaba 27.980,06m² 7247,01 m² 12.222,00 TL 2023/749 Esas Buğdaylı Köyü 106 ada 236 parsel Pilon yeri MÜRSEL KAYMAK ve diğerleri Recep 2,37 m² 2,37 m² 13,00TL 2023/753 Esas Buğdaylı Köyü 106 ada 239 parsel Tarla KEMAL GÜLHAN ve diğerleri Bayram 15.784,61 m² 4990,26 m² 8.397,00 TL 2023/756 ESAS Buğdaylı Köyü 106 ada 220 parsel GÜLFİDAN KÖKLÜCE ve diğerleri Ali 289,00 m² pilon yeri 4514,39 m² daimi irtifak hakkı 9.149,00 TL 2023/759 Esas Buğdaylı Köyü 106 ada 230 parsel Tarla HURŞİD GÜLHANve diğerleri Hüseyin 24.417,31 m² 416,14 m² 684,00 TL 2023/760 Esas Buğdaylı Köyü 106 ada 232 parsel Tarla Faik GÜLHAN İshak 19.804,70 m² 256,00 m² Pilon yeri 1966,68 m² daimi irtifak hakkı 4.718,00 TL 2023/763 Esas Buğdaylı Köyü 106 ada 242 parsel Tarla SEFER KAYMAK ve diğerleri Hamdi 20.189,88 m² 54,75 m² 90,00 TL 2023/766 Esas Buğdaylı Köyü 106 ada 235 parsel Tarla OSMAN KAYMAKve diğerleri Pehlül 17.588,36 m² 1744,85 m² 2.955,00 TL 2023/769 Esas Buğdaylı Köyü 135 ada 2 parsel Tarla MUHLİS KAYMAK ve diğerleri Zihni 4.734,59 m² 122,84 m² 212,00 TL 2023/773 Esas Buğdaylı Köyü 106 ada 238 parsel Tarla MAKBÜLE OKUMUŞ Süleyman 37.776,00 m² 7057,21 m² 11.847,00 TL

2023/746-749-753-756-759-760-763-766-769-773Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından aşağıda taşınmaz bilgileri ile malikleri, cinsi ve niteliği belirtilen taşınmazlarınkamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için açılan davaları ara kararı uyarınca;Taşınmazla ilgisi olanların ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davadahasım olarak gösterileceği, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda dava açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın kamulaştırma yapanadına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına T.Vakıflar Bankası Bayburt Şubesinde açılacak hesaba yatırılacağı, davaya ve taşınmaz mal değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği hususu, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesi uyarınca ilan olunur. 08/12/2023266895

Basın No: ILN01953489

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