T.C. BAYBURT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLAN

Giriş Tarihi: 20.12.2023 00:00
T.C.
BAYBURTASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
|Dosya No
|Köy/Mah
|Parsel
|Cinsi
|Malik
|Baba Adı
|Tapu Alanı
|Kamulaştırılacak Alan
|Kamulaştırma Bedeli
|2023/746 Esas
|Buğdaylı Köyü
|106 ada
217 parsel
|Tarla
|GÜLBEY KURT ve diğerleri
|Durbaba
|27.980,06m²
|7247,01 m²
|12.222,00 TL
|2023/749 Esas
|Buğdaylı Köyü
|106 ada 236 parsel
|Pilon yeri
|MÜRSEL KAYMAK ve diğerleri
|Recep
|2,37 m²
|2,37 m²
|13,00TL
|2023/753 Esas
|Buğdaylı Köyü
|106 ada 239 parsel
|Tarla
|KEMAL GÜLHAN ve diğerleri
|Bayram
|15.784,61 m²
|4990,26 m²
|8.397,00 TL
|2023/756 ESAS
|Buğdaylı Köyü
|106 ada 220 parsel
|GÜLFİDAN KÖKLÜCE ve diğerleri
|Ali
|289,00 m² pilon yeri 4514,39 m² daimi irtifak hakkı
|9.149,00 TL
|2023/759 Esas
|Buğdaylı Köyü
|106 ada 230 parsel
|Tarla
|HURŞİD GÜLHANve diğerleri
|Hüseyin
|24.417,31 m²
|416,14 m²
|684,00 TL
|2023/760 Esas
|Buğdaylı Köyü
|106 ada 232 parsel
|Tarla
|Faik GÜLHAN
|İshak
|19.804,70 m²
|256,00 m² Pilon yeri 1966,68 m² daimi irtifak hakkı
|4.718,00 TL
|2023/763 Esas
|Buğdaylı Köyü
|106 ada 242 parsel
|Tarla
|SEFER KAYMAK ve diğerleri
|Hamdi
|20.189,88 m²
|54,75 m²
|90,00 TL
|2023/766 Esas
|Buğdaylı Köyü
|106 ada 235 parsel
|Tarla
|OSMAN KAYMAKve diğerleri
|Pehlül
|17.588,36 m²
|1744,85 m²
|2.955,00 TL
|2023/769 Esas
|Buğdaylı Köyü
|135 ada 2 parsel
|Tarla
|MUHLİS KAYMAK ve diğerleri
|Zihni
|4.734,59 m²
|122,84 m²
|212,00 TL
|2023/773 Esas
|Buğdaylı Köyü
|106 ada 238 parsel
|Tarla
|MAKBÜLE OKUMUŞ
|Süleyman
|37.776,00 m²
|7057,21 m²
|11.847,00 TL
Basın No: ILN01953489
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