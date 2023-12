T.C. ISPARTA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2016/543

DAVALILAR : MURAT TOKAY- TC Kimlik No: 54637010680

Davacı Isparta İl Özel İdaresi tarafından davalı Murat Tokay ve diğerleri aleyhine dava konusu Isparta İli, Merkez İlçesi, Gülcü Mahallesi, Eblahlar Mevkii, 3542 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmazın Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasınınyapılan yargılamasında;

Her türlü araştırmaya rağmen davalı Murat Tokay'ın adresi tespit edilemediğinden tebligat yapılamadığından tensip zaptının tebliğine karar verilmiştir.

Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ihtar ve tebliğ olunur.

Durusma Günü:28/03/2024 günü saat:09:50'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz hususlarıilanen tebliğ olunur.

İşbu ilan yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacaktır.14/12/2023

