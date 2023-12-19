T.C. KEMAH SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N
ESAS NO :
2023/213 Esas
Mahkememizde görülmekte olan Vasiyetname Açılması (Noter) davası nedeniyle;
"Hiçbir kimsenin zorlaması veya etkisi altında kalmaksızın, şuurum ve temyiz kudretim tamamen yerinde olarak, kendi serbest irademle, hali hazırda sahibi veya hissedarı bulunduğum ERZİNCAN İLİ, MERKEZ İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, KÖY ALTI MEVKİİ, VAKİ VE KAİN TAPUNUN 78 PAFTA NO, 1413 ADA NO, 3 PARSEL NUMAPASINA KAYITLI, İKİ ADET DÖRT KATLI BETONARME APARTMAN VE ARSASI NİTELİĞİNDEKİ LEHİME KAT MÜLKİYETLİ, 1/17 ARSA PAYLI, B BLOK/-, ÜÇÜNCÜ KAT NO, 7 BAĞIMSIZ BÖLÜM NUMARALI MESKEN de bulunan bilumum hak ve hisselerimin tamamını, 41992136858 T.C. Nolu MAHİR ULUÇİNAR'a ben ölünceye kadar benim malım olmak ve benim ölümümden sonra kendisine kalmak kayıt ve şartı ile vasiyeten bırakıyorum. Benim ölümümden sonra ERZİNCAN İLİ, MERKEZ İLÇESİ,ATATÜRK MAHALLESİ, KÖY ALTI MEVKİİ, VAKİ VE KAİN TAPUNUN 78 PAFTA NO, 1413 ADA NO, 3 PARSEL NUMARASINA KAYITLI, İKİ ADET DÖRT KATLI BETONARME APARTMAN VE ARSASI NİTELİĞİNDEKİ LEHİME KAT MÜLKİYETLİ, 1/17 ARSA PAYLI,.B BLOK/- , ÜÇÜNCÜ KAT NO, 7 BAĞIMSIZ BÖLÜM NUMARALI MESKEN de bulunan tüm hak ve hisselerimin tamamı yukarıda yazdırdığım şekilde 41992136858 T.C. nolu MAHİR ULUÇİNAR'a ait olacaktır. Diğer mirasçılarımın vasiyetime itiraz etmemelerini ihtilaf çıkartmamalarını, vasiyetime bu şekilde uyulmasını, son arzum olarak istiyor ve bu vasiyetnamemi hiçbir baskı ve etki altında kalmaksızın tamamen kendi isteğim ve irademle yaptığımı beyan ediyorum."07/10/2016
diye sözlerini bitirmiş olduğu; Mirasçı 41962137878 T.C. Kimlik Numraralı Ergün ULUÇİNAR'a duruşma günü ve vasiyetnamenin tebliğ edilemediği bu nedenle de mirasçıya ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla adı geçen mirasçıya duruşma günü olan 07/02/2024 günü saat 10:50'de Kemah Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda bizzat hazır bulunması; Müteveffa tarafından düzenlettirilen ve bahsi geçen vasiyetnameyi kabul edip etmediği hususlarında beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmaya gelmesi, duruşmaya gelip beyanda bulunmadığı takdirde vasiyetnameyi kabul etmediği ve vasiyetnameye karşı BİR AY içerisinde dava açıp Mahkememize bildirmediği takdirde vasiyetnameyi aynen kabul etmiş sayılacağı hususu tebliğ ve vasiyetname tebliği ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
Mahkememiz kararınınevvelce de bütün aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen ve tebligat yapılamayan Mirasçı Ergün ULUÇİNAR'a ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Bu ilamın gazete ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra Mirasçı Ergün ULUÇİNAR'a tebliğ edilmiş sayılacağı Tebligat Kanununun 28. Maddesi gereğince tebliği ilan olunur.11/12/2023
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Adres : KEMAH SULH HUKUK MAHKEMESİ Ayrıntılı Bilgi İçin : Gözde Nur KALEM Zabıt Katibi
Basın No: ILN01953701
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