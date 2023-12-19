T.C. KEMAH SULH HUKUK MAHKEMESİ

2023/213 EsasMahkememizde görülmekte olan Vasiyetname Açılması (Noter) davası nedeniyle;diye sözlerini bitirmiş olduğu; Mirasçı 41962137878 T.C. Kimlik Numraralı Ergün ULUÇİNAR'a duruşma günü ve vasiyetnamenin tebliğ edilemediği bu nedenle de mirasçıya ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla adı geçen mirasçıya duruşma günü olan 07/02/2024 günü saat 10:50'de Kemah Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda bizzat hazır bulunması; Müteveffa tarafından düzenlettirilen ve bahsi geçen vasiyetnameyi kabul edip etmediği hususlarında beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmaya gelmesi, duruşmaya gelip beyanda bulunmadığı takdirde vasiyetnameyi kabul etmediği ve vasiyetnameye karşı BİR AY içerisinde dava açıp Mahkememize bildirmediği takdirde vasiyetnameyi aynen kabul etmiş sayılacağı hususu tebliğ ve vasiyetname tebliği ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.Mahkememiz kararınınevvelce de bütün aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen ve tebligat yapılamayan Mirasçı Ergün ULUÇİNAR'a ilanen tebliğine karar verilmiştir.Bu ilamın gazete ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra Mirasçı Ergün ULUÇİNAR'a tebliğ edilmiş sayılacağı Tebligat Kanununun 28. Maddesi gereğince tebliği ilan olunur.

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Adres : KEMAH SULH HUKUK MAHKEMESİ Ayrıntılı Bilgi İçin : Gözde Nur KALEM Zabıt Katibi

Basın No: ILN01953701

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