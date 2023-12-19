T.C. KIRŞEHİR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2022/74 SATIŞ

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/06/2024 - 13:30-Bitiş Tarih ve Saati: 01/07/2024 - 13:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/07/2024 - 13:30-Bitiş Tarih ve Saati: 01/08/2024 - 13:30

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : Kırşehir,Merkez,Yenice Mahallesi 4386 ada 3 parsel sayılı 1.136,00 m2 arsa vasıflı taşınmaz, Taşınmaz üzerinde 127,00 m2 alana sahip konut ve müştemilatı bulunmaktadır. Çeşitli yaş adet ve cinslerde ağaçlar bulunmaktadır. İmar planında ayrık nizam 5 kata müsaadeli TAKS: 0.40, KAKS: 2.00 konut alanında kalmaktadır. Yapılaşmanın yoğun olduğu bölgede teknik ve sosyal alt yapısı tamamlanmıştır. Şehir merkezine yakın konumdadır.: 3.677.710,00 TL: %10: Tapu Kaydındaki Gibidir

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01953333

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