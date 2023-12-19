T.C. KIRŞEHİR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2022/74 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden 2022/74 SATIŞ
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırşehir,Merkez,Yenice Mahallesi 4386 ada 3 parsel sayılı 1.136,00 m2 arsa vasıflı taşınmaz, Taşınmaz üzerinde 127,00 m2 alana sahip konut ve müştemilatı bulunmaktadır. Çeşitli yaş adet ve cinslerde ağaçlar bulunmaktadır. İmar planında ayrık nizam 5 kata müsaadeli TAKS: 0.40, KAKS: 2.00 konut alanında kalmaktadır. Yapılaşmanın yoğun olduğu bölgede teknik ve sosyal alt yapısı tamamlanmıştır. Şehir merkezine yakın konumdadır.
Kıymeti
: 3.677.710,00 TL KDV Oranı
: %10 Kaydındaki Şerhler
: Tapu Kaydındaki Gibidir
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 24/06/2024 - 13:30-Bitiş Tarih ve Saati: 01/07/2024 - 13:30
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 25/07/2024 - 13:30-Bitiş Tarih ve Saati: 01/08/2024 - 13:30
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN01953333
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