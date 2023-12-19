T.C. KOZAN AĞIR CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO : 2022/257KARAR NO : 2022/432

Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan Mahkememizin 01/12/2022 günlü kararı ile; sanık Fatih Gezer'in beraatına, sanıklar Cafer Şahan, Osman Ağca, Ceylan Ağca ve Emine Geser'in TCK.nın 158/1.f.son, 158/3, 43/1, 168/1, 62/1, 52/2, 52/4 ve 53/1 maddeleri uyarınca ayrı ayrı 2 yıl 2 ay 20 gün hapis ve 10.540 TL adli para cezası ile cezalandırılmalarına karar verildiği, bu karara karşı Cumhuriyet Savcısı (233787) tarafından 15/12/2022, sanık Cafer Şahan müdafii tarafından 29/12/2022, sanıklar Osman Ağca ve Ceylan Ağca müdafii tarafından 02/02/2023 günlü dilekçeler ile istinaf kanun yoluna başvurulduğu, gerekçeli kararın ve istinaf başvuru dilekçelerinin suçtan zarar gören ve davaya katılma hakkı bulunan Hasan ve Meryem oğlu, 14/08/1995 Ekinözü doğumlu, 37285957804 T.C.Kimlik numaralı, Kahramanmaraş ili Ekinözü ilçesi Altunyaprak nüfusuna kayıtlı YUNUS AÇIK'a tebliğ edilemediği ve adı geçenin tüm aramalara rağmen bulunamadığından,

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi uyarınca gerekçeli karar ve istinaf başvuru dilekçeleri özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, ilanın yayımlanmasından itibaren 7 gün içinde Mahkememize veya Mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Ağır/Asliye Ceza Mahkemesine vereceği bir dilekçe ile Adana Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurabileceği aksi takdirde, ilanın gazetede yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra gerekçeli karar ve istinaf başvuru dilekçeleri özetinin suçtan zarar gören ve davaya katılma hakkı bulunan Yunus Açık'a tebliğ edilmiş sayılacağı hususu İLAN OLUNUR.

Basın No: ILN01953634

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