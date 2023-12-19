T.C. PERVARİ SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/60 Esas 28/11/2023 Konu : Gaiplik İlanıSiirt İli, Pervari İlçesi, Yapraktepe Köyü, Cilt No:33 Hane No:12 BSN:27 nüfusa kayıtlı Abdullatif ve Taybet'ten olma, 01/01/1974 Yapraktepe d.lu, 459******62 T.C. Kimlik numaralı Namet ERDEM hakkında bilgisi bulunan kimselerin, iş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren mahkememizin 2023/60 Esas sayılı dosyasına en geç 6 ay içinde başvurmaları ve adresini bildirmeleri aksi halde yukarıda adı geçen Abdullatif ve Taybet oğlu NAMET ERDEM'in GAİPLİĞİNE karar verileceği ilan olunur.28/11/2023

Basın No: ILN01953361

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