T.C.HALFETİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/617 Esas

DAVALI : HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

İLAN METNİ

Davacı MUSTAFA GÖKTAŞ ile Davalı HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu Şanlıurfa İli, Halfeti İlçesi, Fıstıközü Mahallesi, 106 Ada 428, 429, 630 ve 634 Parsel, Kuzeyi tapulama harici alan, Güneyi Tapulama harici alan, Batısı tapulama harici, Doğusu tapulama harici alan ile çevrili 172696.98 m² tapulama harici taşınmaz üzerinde hak iddia eden veya itirazı olanların, son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde belgeleri ile birlikte Mahkememizin 2023/617 Esas sayılı dava dosyasına müracaat ve itiraz etmeleri hususu ilan olunur.

Basın No: ILN01953461

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