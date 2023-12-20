T.C. ANKARA 37. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2021/680

DAVACI : SELAHATTİN ZEYBEK

DAVALILAR : 1- HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

2- YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

3- ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Davacı tarafından davalılar aleyhine açılan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle; dava konusu Ankara ili Yenimahalle ilçesi Susuz Mahallesinde kain; fen bilirkişisi tarafından sunulan krokide;

Davacı tarafından gösterilen alanın ölçüldüğünde D=13.008,25 m² olduğu tespit edilse de Susuz Mahallesi 127 ada 58 parselin A1=2105,19 m², 127 ada 27 parselin A2=1355,21 m², 127 ada 56 parselin A3=118,84m²lik kısımlarının bu alanın içerisinde kaldığından; bu kısımların davacı tarafından gösterilen alandan çıkarılmasıyla meydana gelen ve sarı renk ile gösterilen B1=1751,75 m² ve B2= 7677,26 m² toplamda 9429,01 m²lik tescil harici alanın davalı tarafından kullanılan alan olduğunun tespit edildiği;

Davacı 15499166786 TC kimlik numaralı Selahattin Zeybek yaklaşık 20 yılı aşkın zamandan beri tasarruflarında olduğunu belirterek adına tesciline karar verilmesini talep etmiştir.

Dava konusu edilen yer hakkında her hangi bir hak iddia edenlerin var ise son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2021/680 esas sayılı dava dosyasına itiraz etmeleri hususu TMK 713/4-5 Md. Hükümleri gereği ilan olunur.

Basın No: ILN01913869

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