T.C. BURSA16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : .78006439-2022/768-Ceza Dava Dosyası

İLAN

Hayri ve Nedret oğlu, 22/04/1976 doğumlu, (TC.No: 30*******84) sanık YILMAZ SALİHOĞLU hakkında Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma suçundan Bursa 16.Asliye Ceza Mahkemesinin 13/04/2023 tarih ve 2022/768 esas, 2023/312 karar sayılı kararı ile neticeten Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına kararı tüm aramalara rağmen kendisinin ya da konutunun bulunamaması nedeniyle tebliğ edilememiş ve ilanen tebligat yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve 29.maddeleri göre hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihten 7 gün sonra tebliğ edilmiş olacaktır.

Kararın gazetede ilan tarihinden 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek suretiyle zabıt katibine bulunulacak beyan ile ve mahkememizce aynı kararda direnilmesi halinde bu kez Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz kanun yoluna başvurularak CMK-231/12 maddesi uyarınca itiraz yasa yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01954484

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