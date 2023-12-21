T.C. DÜZİÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2019/517 Esas

İLAN METNİ

Davacı , YUSUF SARI ile Davalı , MALİYE HAZİNESİ/DÜZİÇİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle; Düziçi ilçesi, yukarı hacılar mahallesi, 2624 ada, 37 parsel numaralı (önceden 2018 parsel) taşınmaz bilinen tüm zamanlarda davacı ve ondan önce de amcası ve çocukları tarafından kullanıldığını,tarla vasfındaki bu taşınmazın tesis kadastrosu sırasında 06/01/1977 tarihinde Ömer oğlu Veli Alçı adına tespit görmüş olduğunu, halen de bu ismin tapuda malik olarak göründüğünü,tapu sicilinde bu şahsın kim olduğu konusunda başka bir açıklama olmadığını,nüfus müdürlüğünden yapılan araştırmada böyle bir şahsın nüfusta kayıtlı olmadığını, kimliğin tespiti amacı ile kadastro tespit tutanağının incelendiğinde kadastro tespit tutanağında adı geçen şahsın 1950 yılında öldüğü mirasçılarının tespit edilemediğini, 1950 yılı öncesinde ve sonrasında Alçı soy adlı hiç kimse bu taşınmazın kullanılmadığını, taşınmazın etrafında da Alçı soy adlı hiç kimseye ait arazi bulunmadığını, davacının taşınmazı kullanılması malik sıfatıyla, nizasız ve sürekli olduğu, eklemeli zilyetliği en az 100 yıl olduğu, bilinen yıllar boyunca taşınmaz üzerinde hak iddiasında bulunan hiç kimsenin olmadığı, bizim açımızdan şahsın kim olduğunun tespit edilmesinin bir öneminin olmadığı zira şahsın kim olduğu bilinse de müvekkilim taşınmazın mülkiyetini TMK 713. Maddeye göre kazanmış olduğunu, her iki halde de TMK 713/2. Maddesine göre taşınmazı iktisap ettiği, yargılama devam ederken Ömer oğlu Veli Alçı'nın kim olduğu tespit edildiği takdirde mirasçıları davaya dahil edilmesini, Düziçi ilçesi, yukarı hacılar mahallesi, 2624 ada, 37 parsel numaralı (önceden 2018 parsel) taşınmazın, Ömer oğlu Veli ALÇI adına olan tapusunun iptali ile davacı adına tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiş olup, Mahkememizce tapu iptal tescil davası devam etmekte olup ilgili taşınmaz hakkında hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren üç ay içerisinde Mahkememiz dosyasına başvurabilecekleri hususu TMK 713. Maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01955378

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