T.C. HOPA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Hakim 266930

e-imzalıdır

2022/435 EsasDILSHOD AKHMEDOV,18/06/1980 RUSYA doğumlu,SOVETSKAYA SOKAĞI NO:48 PITYAH RUSYASanık tüm aramalara rağmen gerekçeli kararın tebliği mümkün olmadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir.Mahkememizin 19/10/2022 Tarihli ilamında sanık hakkında özetle;Sanıkhakkında her ne kadar Karayolları Trafik Kanunu 51/ son maddesi uyarınca ....... kamu davası açılmış ise de;.........eylemin kanunda suç olmaktan çıkarıldığı, sanığın eyleminin idari para cezasını gerektirdiği anlaşıldığından, sanığın unsurları oluşmayan Hız sınırlarına uyma zorunluluğu suçundan CMK 223/2-a maddesi uyarınca BERAATİNE,Kanunu'nun7.maddesi uyarınca mahkemece idari yaptırım kararı verilebilecek ise de,idari para cezasınınKabahatler Kanunu 20/2-son cümlesine göre yazılı soruşturma zamanaşımının dolmuş olması karşısında ilgili kişiye İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,Adli emanetin 2018/587 sırasına kayıtlı eşyanın, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 54/4. maddesi gereğince MÜSADERESİNE,Dair verilen hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itabaren 7 gün içinde istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün gıyabında kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 06.12.2023

Basın No: ILN01954745

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