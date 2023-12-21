T.C. MANİSA 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.78254810-2023/539-Ceza Dava Dosyası 19.12.2023

Karar No: 2023/799

İLAN

Manisa 3.Asliye Ceza Mahkemesinin 24.10.2023 tarih 2023/539 Esas, 2023/799 sayılı kararı ile; Askeri Ceza Kanununa Muhalefet ( Yoklama Kaçağı ) suçundan Ahmet ve Mihriye oğlu, 29.07.2002 Manisa d.lu, Manisa , Saruhanlı, Kepenekli Mah./Köy.nüf. Kayıtlı Sevinç GÜMÜŞ hakkında1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 63/1-a,2, TCK.62, TCK.53/1-2-3, 5271 Sayılı CMK.231/5,231/8 maddeleri gereğince Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verilmiştir. Sanık Sevinç GÜMÜŞ tüm aramalara rağmen bulunamamış ve karar tebliğ edilememiştir.1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince Gerekçeli Kararın İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Gerekçeli Kararın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 19.12.2023

Basın No: ILN01954916

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