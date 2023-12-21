T.C.GEBZE 1.SULH HUKUK MAHKEMESİ TEREKE TASFİYE MEMURLUĞUNDAN

DOSYA NO : 2021/28

SIRA CETVELİNİN İLÂNI

MURİSİN (MÜFLİSİN) ADI-SOYADI: HASAN ORUÇ(13127607670)

Yukarıda bilgileri yazılı muris tereke dosyasından iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş olup kayıt yaptıran alacaklılar ile ilgili olarak alacak ve istihkak iddialarının tahkik ve tetkik işlemi bitmiş, olup İcra ve İflâs Kanununun 206 ve 207 nci maddeleri gereğince düzenlenen alacaklılar sıra cetveli incelemeye hazırdır.

Alacakları kısmen veya tamamen reddedilen alacaklıların, alacağın esasına ve miktarına ilişkin itirazlarını 15 gün içindeGebze 1.Sulh Hukuk Mahkemesine yalnız sıraya ilişkin itirazlarını ise ilandan itibaren 7 gün içinde şikayet yoluyla yine Gebze 1.Sulh Hukuk Mahkemesine yapmaları gerektiği hususu TMK 612/1,İ.İ.K. 166, 180, 232, 234,ve 235.maddeleri gereğince ilan ve tebliğ olunur.30.03.2023

Basın No: ILN01955345

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