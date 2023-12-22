T.C. ANKARA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2022/1915 Esas

Davacı, TULİN YİĞİTALP' ın mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Yozgat ili, Merkez ilçesi, Yukarınohutlu mah./köyü, C:117, Hane no: 123' de nüfusa kayıtlı Mustafa ve Zekiye' den olma,Yozgat-26.06.1942 doğumlu, 28802486020 T.C.nolu Rıza YİĞİTALP' ın 1992- Haziran ayından bu yana kayıp olduğu, kendisinden haber alınamadığı, muhtemel ölüm tehlikesi içinde olduğundan, adı geçenin yaşadığı yolunda bilgisi olanların Mahkememizin 2022/1915 esas sayılı dosyasına bildirmeleri veya hayatta ise bizzat kendisinin ilanın gazetede yayın tarihinden itibaren 6 AY içerisinde Mahkememize başvurması veya ilgili dosyaya bildirmesi, aksi takdirde GAİPLİĞİNE KARAR VERİLECEĞİ ilan olunur.

Basın No: ILN01936875

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