T.C. ANKARA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/433 Esas

Konu : GAİPLİK İLANI MALİYE HAZİNESİ ile ANKARA DEFTERDARLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Pamuklar Mahallesinde bulunan 61529 ada 1 parsel sayılı taşınmazın hissedarlarından olan Mehmet eşi Mükerrem ile Mehmet oğlu Saffet'den haber alınamaması nedeniyle, sağ olupta tanıyan ve bulunduğu yeri bilen, hakkında malumatı olan kişilerin mahkememizin 2022/433 Esas sayılı dosyasına bildirmeleri, aynı zamanda Mehmet eşi Mükerrem ile Mehmet oğlu Saffet'in 15/03/2012 yılından beri mal varlıkları kayyım tarafından yönetildiğinden,10yıl öncesinden bu güne kadar kendisinden herhangi bir haber alınamamış olup; T.M.K. nun 32.maddesi gereğince gazete ile ilanen tebliğine karar verilerek duruşması 12/03/2024 günü saat 10:05'e bırakılmıştır. Karar gereğince Adı geçen kişiyi tanıyıp bilenlerin ve bu şahıstan haberi olanların mahkememize bildirmeleri eğer sağ ise kendisinin mahkememiz dosyasına ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde başvurması, aksi halde gaipliğine karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01955813

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