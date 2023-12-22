T.C. BAKIRKÖY 19. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No : 2021/458

Karar No: 2023/608

İLAN

Hırsızlık suçundan sanık Tayfun Aykurt hakkında Mahkememizde yapılan yargılama sonucunda 12.12.2023 tarih 2021/458 Esas 2023/608 Karar sayılı ilamı ile TCK.'nın 1142/2-. 62, 53, 58/6 maddeleri uyarınca 4 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına mağdur ve müştekinin yokluğunda karar verilmiştir. Mağdur ve müştekinin bilinen yurt içi veya yurt dışı adresi bulunmadığından tebliğ işlemi yapılamamıştır.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra müştekiye ve mağdurun velisi sıfatıyla müştekiye kararın ve istinaf başvuru dilekçesinin tebliğ edilmiş sayılması ile 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı takdirde tebliğ yapılmış sayılacağı ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 19/12/2023

Basın No: ILN01956206

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