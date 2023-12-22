T.C BÜYÜKÇEKMECE 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Giriş Tarihi: 23.12.2023 00:00
Esas No : 2023/454 20/12/2023
Karar No : 2023/683
İLAN VARAKASI
Mahkememizin yukarıda Esas ve Karar numarası yazılı 24/10/2023 tarihli karar ile Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan1 YIL 8 AY HAPİS cezasıkararıtüm aramalara rağmen sanık Bercis ve Nehidehoğlu01/01/2000 d.lu HÜSEYİN AL HATİB'e tebliğ edilememiştir.
7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE, Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olduğundan TEBLİGAT YERİNE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE İLAN OLUNUR.
Basın No: ILN01955829
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