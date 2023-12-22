T.C. ELAZIĞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2021/542 Esas

Davacı , HÜSEYİN BUT ile Davalılar , AYSEL YEŞİL, CEM YEŞİL, DENİZ YEŞİL, EMİNE AKTAN, ERDEM YEŞİL, ERSİN YEŞİL, HANDAN YEŞİL, NURCAN KORKMAZ, NURİ YEŞİL, SAKİNE DİNÇER, YÜKSEL YEŞİL, ZEKİ YEŞİL, ZÜLFÜ YEŞİL arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Satın Almaya Dayalı) davası nedeniyle;

Dahili Davalı Ali ve Aysel oğlu, 29/10/1976 D.lu, (TC:47557822730) kimlik numaralı CEM YEŞİL ile dahili davalı Ali ve Aysel oğlu, 01/11/1979 D.lu, (TC:47542823230 ) DENİZ YEŞİL 'in açık adreslerinin tespit edilemediği gibi herhangi bir tebligatında yapılamadığı anlaşılmakla; dava dilekçesi ve dahili dava dilekçesine karşı 2 haftalık kesin süre içerisinde 2 suret halinde cevap ve delillerini bildirmeleri , HMK.nun 194. maddesi uyarınca hangi delilin hangi vakıanın ispatı için gösterildiğini açıklamaları, iki haftalık kesin sürede cevap ve delillerini bildirmedikleri takdirde davacı tarafın iddialarını inkar etmiş sayılacakları dava dilekçesi ve dahili dava dilekçesinin tebliği yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01956404

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