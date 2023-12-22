T.C. KÜTAHYA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/47 Tereke

Trabzon ili,Ortahisar ilçesi, Kavalamah/köy 64 Cilt, 34 Aile sıra no sırada nüfusa kayıtlıCemal ve Zakire'den olma 20/03/1979 doğumlu 20/11/2020 tarihinde vefat eden müteveffa MUHAMMET ALİ YILMAZ'ın mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden ve TMK'nun 620.nci maddesi gereğince terekenin re'sen defterinin tutulmasına başlanmış bulunduğundan, Kefalet sebebiyle alacaklılarıda dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur.

Basın No: ILN01925345

#ilan.gov.tr