HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU GENEL SEKRETERLİK

Sayı : E-72305940-2023/701-12134 21.12.2023

Konu : İlan Metni



İLGİLİLER :İstanbul Cumhuriyet eski Savcısı olup, Çorum Savcısı iken meslekten çıkarılan (34460) Fikret SEÇEN,

İstanbul Hâkimi iken meslekten çıkarılan (36096) Mehmet KARABABA,



ADRES : Meçhul



İstanbul (Kapatılan) 12. Ağır Ceza Mahkemesinin 2010/356 (birleşme sonrası 2010/34) esasına ve dosyanın gönderilmesi sonrası İstanbul Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesinin 2014/155 esasına kayden yapılan yargılama kapsamında, Gülseven YAŞER'in; Anayasanın 36. maddesinin (makul sürede yargılamayı sonuçlandırmama) ihlâl edildiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine yaptığı başvurunun (2014/17411) hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden oldukları,

Konusundan ibarettir.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 21.11.2023 tarihli, 2023/701 esas ve 2023/1809 sayılı kararı ile ilgililer hakkında;

1) Soruşturma maddesinde belirtilen eylemlerinden dolayı, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 71'inci maddesi gereğince yapılacak müteakip işleme esas olmak üzere ayrı ayrı yazılı savunmalarının istenilmesine, savunmalarını yapmak üzere kararın tebliğinden itibaren on günlük süre verilmesine,

2) İlgililer hakkındaki soruşturmaya konu iddialar ile Dairemizin 2021/365 esas sayılı dosyadaki iddialar arasındaki hukuki ve fiili irtibat bulunduğu anlaşıldığından iş bu dosyanın Dairemizin 2021/365 esas sayılı dosya ile birleştirilmesine, müteakip işlemlerin 2021/365 dosyası üzerinden yürütülmesine,

3) İlgililer hakkında isnat olunan eylemler nedeniyle kovuşturma yapılması gerekli görüldüğünden, ilgililer hakkında kovuşturma izni verilmesine, düzenlenecek iddianame ile birlikte Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesine verilmek üzere soruşturma evrakının 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 89'uncu maddesi uyarınca, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine,

4) İlgililer hakkındaki disiplin dosyasında karar verilmesi için kovuşturma sonucunun beklenmesine karar verilmiştir.

Bu itibarla;

Adı geçenler yönünden ilânen tebliğin, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 31'inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilân tarihinden itibaren (15) gün sonra yapılmış sayılacağı,

Hususları ilânen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01957224

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