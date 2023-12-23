T.C. BAKIRKÖY 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

22/12.2023

İ L A N

Dosya No : 2017/517 Esas

Karar No: 2023/485 Karar

Bakırköy 5 Asliye Ceza Mahkemesinin 27/09/2023 tarih 2017/517 esas ve 2023/485 sayılı kararı ile, ÇevreyiKasten Kirletmek suçundan Hamo ve Amıne oğlu 01/01/1978 Tartus doğumlu, Suriye uyruklu sanık Bader Hammoudıeh hakkında 5237 sayılı TCK'nun 66/1-e ve 67. maddeleri gereğince hakkında açılan kamu davasının düşmesine karar verilmiştir. Katılan vekili kararı istinaf ederek kararın kaldırılmasını ve sanığın cezalandırılmasını talep etmiştir. Sanığın bilinen adresi olmadığından gerekçeli karar ve katılan vekilinin istinaf dilekçesinin tebliğ işlemi yapılamamıştır.

1-Gerekçeli kararın ve katılan vekilinin istinaf dilekçesinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28-29. maddeleri gereğince yurt genelinde yayın yapan bir gazetede ve genel internet haber sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2-İlan tarihinden 15 gün sonra sanığa kararın ve istinaf dilekçesinin tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize veya bulunduğu yer Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe ile veya sözlü olarak başvurarak zabıt katibince bir tutanak tutulması ve tutanağın mahkeme hakimine onaylattırılması, cezaevinde ise cezaevi yönetimine mahkememize gönderilmek üzere istinaf dilekçesi verilmesi halinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yolunun açık olduğu, katılanın istinaf dilekçesine cevap verebileceği, ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği İLAN OLUNUR.

Basın No: ILN01956744

#ilan.gov.tr