T.C.İSTANBUL ANADOLU 17. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.52219443-2023/994-Ceza Dava Dosyası



Esas: 2023/994 Esas,

DAVACI: K.H.

SANIK: SEYVAN AHMED MUHAMMED

Ahmed ve Runak oğlu, 1991 SÜLEYMANİYE doğumlu

Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçundan sanık hakkında BASİT YARGILAMA USULÜNÜN uygulanmasına karar verildiği ancak iddianame ve tensip zabtının SEYVAN AHMED MUHAMMED'e tebliğ imkansızlığı nedeniyle;

1-Sanık hakkında üzerine atılı 06/11/2016 suç tarihli Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçuna dair,

15 gün içerisinde ve yazılı olarak mahkememize sunması, bu süre içerisinde yazılı savunma verilmese dahi duruşma yapılmaksızın karar verilebileceği, basit yargılama sonunda suçun sübutu halinde verilecek cezada 1/4 oranında indirim yapılacağı, açıkça itiraz etmemesi halinde hakkında CMK 231 maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılabileceği hususu ilanen tebliğ olunur.22/12/2023

Basın No: ILN01957245

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